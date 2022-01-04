В линейке OLED-телевизоров LG C2 появятся более яркие панели «evo» в 2022 году

В соответствии с ежегодной традицией компании LG использует выставку CES как место, чтобы поделиться первыми подробностями о своей линейке телевизоров 2022 года. Компания рекламирует повышенную яркость как одну из основных причин для покупки комплектов 2022 года. Это связано с тем, что доступная линейка LG C2 также будет включать в себя технологию панелей «evo», которая дебютирует в 2021 году. Кроме того, LG заявляет о новых процессорах Alpha 9 Gen 5 AI. Это поможет увеличить яркость с помощью более умного алгоритма и лучшего отвода тепла. По словам LG, эти чипы также улучшат производительность обновления и обеспечат виртуальное микширование объемного звука 7.1.2.

Новые OLED-дисплеи будут поставляться с последней версией операционной системы LG webOS. В обновленном программном обеспечении добавлена ​​поддержка отдельных профилей, что позволяет настраивать меню для быстрого доступа к любимым потоковым сервисам. Создав профиль, вы также будете получать персональные рекомендации по контенту и уведомления, связанные с вашими любимыми спортивными командами.

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Еще одна новая функция WebOS позволяет отображать то, что вы смотрите на втором телевизоре LG. Таким образом, компания заявляет, что вы смотрите кабельный и спутниковый контент на двух телевизорах без дополнительной телеприставки. Трудно сказать, насколько полезна эта функция, потому что, если у вас дома более одного телевизора, есть большая вероятность, что ваша семья не сможет договориться о том, что вы хотите смотреть в первую очередь.

Линейка телевизоров LG 2022 года сразу же станет двигателем новой индустрии умного дома Стандарт, позволяющий управлять освещением приборов и термостатов от телевизоров. LG также обещает лучший игровой опыт благодаря своему обновлению. . Компания добавляет дополнительную функцию и предопределенные переключатели в меню, чтобы упростить доступ, когда они вам понадобятся. Как и прежде, все пакеты G2 и C2 будут поддерживать G-Sync, FreeSync и переменную частоту обновления. HDMI 2.1 также входит в стандартную комплектацию линейки.

LG еще не поделилась ценами, но мы делаем то, что серия G2 будет состоять из моделей с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Компания также представит два новых 83- и 97-дюймовых комплекта. Доступная по цене серия C2 будет состоять из шести моделей, включая новый 42-дюймовый LG, который заявляет, что он идеально подходит для игр на консолях и ПК. Остальная часть линейки C2 состоит из 48-, 55-, 65-, 77- и 83-дюймовых. LG также планирует расширить линейку телевизоров QNED на 2022 год. Эти наборы будут включать в себя технологию Quantum Dot NanoCell и обеспечивать 100-процентный объем цвета.

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