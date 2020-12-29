В мае 16 российских моряков пропали без вести с рыболовецкого судна «Онега»

На своем 39-метровом рыболовецком судне «Онега» представил платформу с российским флагом. Корабль находится в Баренцевом море. 16 российских моряков пропали без вести, двое спасены живыми, один погиб.

Квадроцикл

Северниз (Россия). Вчера утром (понедельник, 28 декабря) в 19:30 по местному времени российское рыболовецкое судно «Онега», принадлежащее компании «Вариант Фишинг», спустило платформу на воду. Вскоре корпус затонул, вероятно, разрушенный снегом. На данный момент 16 российских моряков пропали без вести в море, еще двое спасены, а тело 19-го выжившего было найдено после двух.

Спасатели были немедленно мобилизованы, и корабль, прошедший через место крушения, смог прибыть в очень короткие сроки и спасти двух человек. Ночью прибыли еще три корабля. К сожалению, неблагоприятная погода не позволила самолету взлететь.

Кораблекрушение произошло у острова Северниз на российском архипелаге Новая Земля у побережья Родителей. Судя по отрывочным сведениям, лед, скопившийся на лодке, заставил ее затонуть.

Судно «Онега» было построено в Норвегии в 1979 году, и хотя оно было старым, оно считалось безопасным рыболовным судном. На борту было 19 человек, 17 из которых пропали без вести прошлой ночью, но, учитывая температуру воды, он расстроен, увидев их живыми.

В водах архипелага Новая Земля рыбачить не только русские, владеющие островами, но и другие страны. Жесткий промысел был ликвидирован в 1955 году, поскольку население островов было эвакуировано, поскольку острова подверглись ядерным испытаниям, после которых они также функционировали как ядерный континент. Здесь размещены 15 российских подводных ядерных реакторов, 11 тысяч радиоактивных материалов и другие предметы, которые считаются особо опасными.