В обновлении 11.15 появился новый чемпион League Of Legends Акшан

Акшан – новый чемпион League of Legends, вдохновленный Южной Азией, прибывший в обновлении 11.15 в рамках события Sentinel of Light. История этого Rogue Sentinel похожа на Виего, Король-разрушитель. Они стремятся отомстить своим близким, но выбор Акшана сосредоточен на спасении мира, а не на его разрушении.
Он обладает уникальной способностью, которую раньше не видели в Лига Легенд Где он может оживить своих товарищей по команде. Если вражеские герои убивают товарищей по команде Акшана, противник будет считаться негодяем. Победа над ублюдком дает ему больше золота и оживляет его павших товарищей по команде на базе.
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الان العب: League of Legends – Akshan: The Rogue Sentinel Champion مقطورة
إنه قاتل يتطلب التخفي. أثناء التمويه ، يمكنه اتباع المسارات التي تؤدي إلى الأوغاد. يكتسب أيضًا السرعة وتجديد المانا عند الاقتراب من الأوغاد.
أكشان هو رماة ذو مجموعة أدوات مليئة بالحركة. يتسبب Avengerang في الضرر عندما يتم إلقاؤه على الهدف وعندما يعود. أيضًا ، أثناء التأرجح برصاصة الخطافية ، يمكنه إطلاق الرصاص على أقرب عدو ؛ هذه القدرة تسمى تأرجح بطولي. القدرة الأخرى هي Comeuppance ، حيث يقوم Akshan بتوجيه قوة الرصاص إلى بندقيته أثناء محاصرة العدو. ثم يطلق كل الرصاصات المكتسبة نحو الهدف. يمكن للاعبين استخدام هذه القدرة مع Heroic Swing.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن Akshan لديه انفجار سلبي بثلاث ضربات من الضرر المادي. إذا كان الهدف بطلًا ، فإن أكشان يكتسب درعًا. أطلق هجومًا ثانيًا بعد ذلك مباشرة ، لكن إلغاء التسديدة الثانية يمنح اللاعب سرعة كبيرة.
يمكن للاعبين البدء في التأرجح مثل Akshan في 22 يوليو.
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