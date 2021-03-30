В оригинальном фильме CT ‘Spy Affair’ новый подкаст Wondery о российской активистке Марии Бутиной с оружием

Какое-то время в конце лета 2018 года было практически невозможно избежать фотографий Марии Бутиной.

Русский защитник оружия – ее американский парень, выпускник Йельского университета Пол Эриксон, активист Республиканской партии с хорошими связями – был, по-видимому, вездесущ, его можно было сразу узнать по ее огненно-рыжим волосам, блестящей внешности, штурмовому оружию, болтающемуся через плечо, и позже, оранжевый тюремный комбинезон.

История Бутиной теперь является предметом подкаста об истинных преступлениях Уандери, состоящего из шести частей, «Дело шпионов», продюсера и рассказанного создателем документального фильма Силией Анаскович, выросшим в Бранфорде.





Лиз Йель Марш, лучшая подруга и содиректор Анескович, сначала прислала ей статью о Бутиной. Анискович был немедленно вовлечен в историю.

«Я подумал:« Как же это круто », – сказал Анескович. «Вот мы, две молодые женщины, представляющие участников истории, Россию и Америку. Как может женщина всего на два года старше меня оказаться в тюрьме в условиях международного скандала?»

В 2018 году Бутина была признана виновной в заговоре с целью работы в качестве иностранного агента в США.

Но подкаст стартовал годами раньше: на Freedom Fest 2015 в Лас-Вегасе, скандальном и консервативном съезде в самом сердце Города грехов.

“Это было [Erickson’s] «Идея поехать туда», – говорит Бутина в начале первой серии. Мне показал американский политолог. Пол был моим проводником в этом мире, поэтому он привел меня на Фестиваль свободы ».

Неделю назад Дональд Трамп объявил о своей кандидатуре на пост президента. На Freedom Fest он был добавлен в последний момент к нашему списку выступающих. «Вдруг я вижу, как люди движутся … Люди вроде пчел, знаете, там начали жужжать», – говорит Бутина.

«Американская мечта мертва, – сказал Трамп аудитории Freedom Fest, – но я собираюсь сделать ее больше, лучше и сильнее, чем когда-либо».

В ходе последовавших вопросов и ответов Путина задала Трампу вопрос: что вы думаете об экономических санкциях, введенных администрацией Обамы в отношении России?

Трамп сказал Путиной: «Я знаю Путина, и вот что я вам скажу, мы согласны с Путиным». Путин не уважает президента Обаму. Большая проблема, большая проблема. Думаю, с Путиным мне будет хорошо “.

Через несколько минут из туалета Бутина позвонила высокопоставленному российскому чиновнику – разговор, который она позже назвала своим «лучшим отчетом». Спустя три года Бутина была арестована.

Все это происходит в первые четыре минуты «Шпионского дела».





Анескович провел десятки часов, беседуя с Бутиной в тюрьме в Александрии, штат Вирджиния, с помощью зумов и телефонных звонков в Москву. В этом не было ничего волшебного: несколько сеансов 20-минутной тюрьмы с бледной, тощей и напуганной молодой женщиной, запертой в суровых условиях.

На первом сеансе только что поговорили Анесковица и Путина. «Я немного узнал ее. Она сказала:« Я узнала книги, которые она читала в тюрьме, что она любила и как она скучала по родителям ». Мы разговаривали так, как будто я разговаривал с любой другой женщиной. мой возраст.”

Они поддерживали связь. В конце концов Бутину перевели в тюрьму, оснащенную электронной почтой и видеочатом.

Анискович, который в настоящее время живет в Бруклине, штат Нью-Йорк, является сопродюсером сериала Netflix 2020 года «Как исправить скандал с наркотиками». Ее отец, Уильям Анисковиц, был сенатором-республиканцем от Коннектикута с 1991 по 2005 год.

В «Шпионском деле» Анескович сказала, что больше всего ей было интересно рассказать историю Путиной с точки зрения русской женщины.

«Одна из вещей, которую Мария говорит:« Не верьте мне, СМИ никому не верят, но думайте об этом », – сказал Анескович. – Думайте критически и не думайте черным по белому. Попытайтесь понять людей как людей. Думаю, именно это меня поразило ».

Слушатели могут настраивать Первые две серии «Шпионского дела» На Spotify, Apple Podcasts, Amazon или Wondery.

Даже после того, как подкаст завершился, Анескови усомнилась в деталях истории Бутиной.

«Трудно найти факты и правду, – сказал Анескович. – Я много думал над вопросом: есть ли здесь какая-то правда и что это означает? Узнаем ли мы всю информацию?».

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