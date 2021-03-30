В оригинальном фильме CT ‘Spy Affair’ новый подкаст Wondery о российской активистке Марии Бутиной с оружием

Какое-то время в конце лета 2018 года было практически невозможно избежать фотографий Марии Бутиной.
Русский защитник оружия – ее американский парень, выпускник Йельского университета Пол Эриксон, активист Республиканской партии с хорошими связями – был, по-видимому, вездесущ, его можно было сразу узнать по ее огненно-рыжим волосам, блестящей внешности, штурмовому оружию, болтающемуся через плечо, и позже, оранжевый тюремный комбинезон.
«Неизлечимый практикующий алкоголь. Ниндзя-путешественник. Первопроходец хардкорного твиттера. Злой нарушитель спокойствия».