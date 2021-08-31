В отчете говорится, что Apple Watch 7 имеют увеличенный размер больших экранов и дизайн с плоскими краями.

Ванесса Хэнд Ориана / CNET



Говорят, что Apple Watch Series 7 имеют немного больший экран с плоской лицевой панелью. В Apple Watch 7 войдет Размеры 41 мм и 45 ммСогласно воскресному сообщению Bloomberg, Марк Горман. Назад Apple Watch Series 4 В 2017 году размер корпуса умных часов технологического гиганта предлагался в вариантах 40 мм и 44 мм.

По слухам, в китайской социальной сети Weibo появилась информация автор: MacRumors прошлая неделя.

Подробнее: Все слухи об Apple Watch 7, которые мы слышали до сих пор

Гурман ожидает, что из-за увеличенного размера Apple создаст набор обновленных циферблатов, включая новый модульный циферблат Infograph Modular. В отчете также говорится, что Apple Watch 7 получит более быстрый процессор и потенциально новые функции для здоровья, такие как датчик температуры тела.

Умные часы могут появиться в Сентябрьские слухи о событии Apple Следующий за iPhone 13 А также AirPods 3.

Apple не сразу ответила на запрос CNET о комментариях.