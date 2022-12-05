В последнем заявлении Panda Global сообщается, что д-р Алан больше не является генеральным директором, а Кубок Panda был отложен из соображений безопасности.



















Модернизация: Алан Банни опубликовал свое первое публичное заявление с тех пор, как были выдвинуты обвинения в адрес Smash World Tour, которые вы можете найти в истории ниже.











В последнее время Panda Global столкнулась с многочисленными спорами из-за предполагаемых действий ее генерального директора, доктора Алена Боннея, которому, как сообщается, в прошлом году угрожали закрытием турниров и их организаторов со многими утверждениями. расстояние Первое заявление Панды не было хорошо встречено Сообщество Super Smash Bros. , Более 80% раздела файтингов спонсируется Похоже, он с тех пор ушел.





Ранее сегодня Panda Global опубликовала новое заявление, в котором говорится, что д-р Алан Бени является генеральным директором Panda Global. Кроме того, они объявили, что финал Кубка Панды 2022 года будет отложен из соображений безопасности.



















Финал Кубка Панды изначально планировалось провести с 15 декабря 2022 года по 17 декабря 2022 года. Арена Кубка Панды официально спонсировалась Nintendo и стала первой ареной, получившей лицензию на соревновательный тур.





Panda Global была официально запущена с доктором Аланом Банни в качестве соучредителя и генерального директора в 2015 году. На данный момент неизвестна степень участия в Panda Global.





В предыдущих заявлениях сотрудников Smash World Tour это упоминалось Nintendo отменила Smash World Tour 2022 и Smash World Tour 2023.. Однако Nintendo опубликовала два заявления, которые противоречили словам команды Smash World Tour, заявив, что они не только выпустили лицензии на турниры 2022 и 2023 годов, но и заявили, что решение об отмене было и остается. Команда мирового турне Smash.









По-видимому, в ответ на эти события Людвиг недавно объявил о «мировом турне Scuffed», которое состоится 18 декабря 2022 года. Скорее всего, не случайно назначена дата финала Panda Cup 2022 года.





Алан Бонни сделал свой первый публичный комментарий с тех пор, как 29 ноября было опубликовано открытое письмо Smash World Tour, в котором он утверждает, что у него есть доказательства того, что организаторы SWT лгали и что руководство Beyond Top «ставит под угрозу сообщество».





«Я ушел с поста генерального директора Panda, чтобы защитить безопасность и благополучие команды», — написал Бони в Twitter. Мое заявление (с доказательствами) придет».





Я подал в отставку с поста генерального директора Panda, чтобы защитить безопасность и благополучие команды. Мое заявление (с доказательствами) идет. pic.twitter.com/LkousPo183 — Панда | Доктор Алан (@DrAlanB) 5 декабря 2022 г.





Организаторы Smash World Tour обвинили Бонни в неподобающем поведении и мафиозном поведении при попытке набрать чемпионов для Кубка Панды, что было подтверждено несколькими участниками мероприятия, включая Beyond the Summit.





Панда признал плохое взаимодействие доктора Алана с BTS и сказал в своем первом заявлении, что впоследствии была сформирована отдельная команда для управления отношениями на мероприятии.





Большая часть сообщества не очень хорошо отреагировала на первое заявление Panda, которое было сделано через 3 дня после открытого письма Smash World Tour и, казалось, преуменьшило их участие в какой-либо драме Smash Bros. которые / разворачивались.





Это распространилось на персонал Panda: 8 подтвержденных членов спонсируемой команды киберспортивных файтингов публично объявили о своем уходе из компании, в то время как большинство других удалили некоторые или все упоминания о команде на своих сайтах в социальных сетях, а также больше о производстве и частях PGStats. компании.





Обвинения также поставили под угрозу финал Кубка Панды, а 19 приглашенных участников заявили о своем намерении отказаться от участия в турнире.





Осталось менее двух недель, и отсрочка финала Кубка Панды может быть единственным способом убедиться, что мероприятие состоится, но на данный момент вопрос о том, когда это наконец произойдет, остается под вопросом.





В течение многих лет Panda зарекомендовала себя как одна из крупнейших киберспортивных команд в Smash и FGC, делая все возможное для создания своего контента и, очевидно, для создания собственных событий.





Будущее для Panda Global и остального сообщества Smash, а также полноценные отношения с Nintendo также все еще находятся в разработке, и заявление доктора Алана указывает на то, что это путешествие далеко от завершения.





Вы можете прочитать полное заявление Панды ниже.





Panda услышала опасения сообщества Smash и принимает немедленные меры. Алан больше не является генеральным директором, вступает в силу немедленно. Между тем, сотрудники Panda работают с внешними консультантами над созданием Временного управляющего комитета (IMC), который будет исполнять обязанности директора по мобильности в это критическое время. Личности тех, кто находится в IMC, в настоящее время не будут обнародованы из-за преследований и соображений безопасности. Непосредственными приоритетами для IMC являются: • Работать с любым членом команды, который желает уйти в отставку, включая освобождение от любых договорных обязательств. • Поддержка тех, кто чувствует себя перемещенными во время этих событий, в поиске дома – либо в Panda, либо в другой организации. Panda стремится демонстрировать преданность сообществу и всем, кто разделяет нашу страсть. Panda стремится внести свой вклад в то, чтобы вывести конкурентоспособное сообщество Smash за пределы его нынешнего статус-кво, начиная с внутренней реструктуризации и переосмысления наших ценностей как членов этого сообщества. READ Sony говорит, что 72% подписчиков PS Plus довольны сервисом Мы призываем сообщество относиться к тем, кого затронули эти события, с состраданием и пониманием, а также звонить и сообщать о любых попытках обмана или преследования. Кроме того, из соображений безопасности наших сотрудников и подрядчиков, Финал Кубка Панды перенесен. IMC вернет деньги всем зарегистрировавшимся в ближайшие недели.





Вклад в эту историю внесли Дакота «DarkHorse» Хиллз и Джастин «AdaptiveTrigger» Гордон.











