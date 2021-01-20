В прошлом веке в спорте пришлось отказаться от коллективных наказаний, говорит российский дипломат – Российская политика и дипломатия

Москва, 20 января. Россия считает неприемлемым использование принципа коллективного наказания в современном спорте, потому что так было в прошлом веке, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В течение нескольких лет по конкретным обвинениям принимались решения о коллективном наказании и коллективной ответственности», – сказала Захарова в интервью российскому спортивному телеканалу «Матч ТВ». “это неприемлемо”.

«Коллективная ответственность – это то, что нужно было оставить в двадцатом веке, не вступая в двадцать первое», – сказала она. «Такой подход для нас неприемлем, и мы считаем, что такой подход неприемлем в принципе и не только для России. Его нужно просто забыть, и мы должны от него отказаться».

По ее мнению, политизация спорта – это большая проблема, унаследованная от прошлого, и ей не должно быть места в современном спорте.

«Мы живем в современном мире и понимаем, что элементы политизации, к сожалению, случаются, но они должны быть устранены, потому что спорт должен быть выше политики. Политики – от международных официальных лиц и дипломатов до местных политиков – должны оказывать поддержку развитию спорта, а не доминировать в нем».

Она также сказала, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить российским спортсменам участвовать в международных турнирах под национальным флагом России и в ритме российского гимна «крайне прискорбно».

«Насколько мы понимаем, не все аргументы российской стороны были выслушаны и приняты во внимание. [in CAS]Захарова добавила.

Решением Спортивного арбитражного суда от 17 декабря 2020 года российские спортсмены на два года лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России.

Государственный гимн России также исключен из международных спортивных турниров на ближайшие два года, включая предстоящие в этом году Олимпийские игры в Японии.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать во всех международных спортивных турнирах на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне, Швейцария, 17 декабря оставил в силе предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о ряде штрафных санкций в отношении российского спорта. В частности, CAS поддержал решение ВАДА объявить РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) несовместимым с Глобальным антидопинговым кодексом. Однако суд постановил сократить срок предложенных штрафных санкций с четырех до двух лет.

Суд в Швейцарии заявил в заявлении, опубликованном 17 декабря, что комитет CAS «единогласно определил, что РУСАДА не соблюдает Всемирный антидопинговый закон (WADC) в связи с тем, что оно не смогло получить исходные данные LIMS (система управления лабораторной информацией). ) И основные аналитические данные по бывшей московской лаборатории WADA с 2012 по 2015 годы. Российские власти отрицают обвинения в мошенничестве.

Арбитражный спортивный суд провел слушания по юридическим дебатам между Росадой и Всемирным антидопинговым агентством со 2 по 5 ноября 2020 года. Судьями, назначенными в CASA между Росадой и ВАДА, были Марк Уильямс (Австралия) и Луиджи Фумагалли (Италия). Хамид Гарафи (Франция).