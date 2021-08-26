В России изобретен метод передачи лазерных данных из космоса по принципу QR-кода – Science & Space

Москва, 26 августа. / ТАСС /. Российская технологическая компания Avant Space запатентовала метод лазерной связи для передачи данных из космоса на Землю с использованием принципа QR-кодов, сообщили ТАСС в компании в четверг.

«Avant Space получила патент Федеральной службы интеллектуальной собственности на технологию передачи данных из космоса методом лазерной вспышки», – сказали в компании.

Как указано, технология будет работать по принципу QR-кода. «Суть в том, что мигание лазера позволяет передавать двоичный код. Таким образом, направив телефон на космический корабль и показывая рекламу с орбиты, пользователь сможет получить информацию в виде текста или ссылки, »- пояснили в компании.

Антон Осовский, президент Avant Aerospace, отметил, что эту технологию можно использовать в кампаниях по повышению осведомленности общественности. Он добавил: «Наше решение может быть расширено на различных платформах, включая информирование населения о чрезвычайных ситуациях, экстренную помощь и другие ситуации. Я уверен, что экспортный потенциал технологии действительно привлечет внимание в ближайшем будущем».

Андрей Деваев, руководитель проектов Объединенной ракетно-космической корпорации, сообщил ТАСС в феврале, что первые микроспутники с лазерными диодами, предназначенными для записи сообщений в небо, будут отправлены на орбиту в 2022 году. Спутник, который будет вращаться вокруг эксперимента “Созвездие”, также идентифицирован.

В сентябре прошлого года агентство Avant Space ТАСС сообщило, что лазерная установка космического корабля, способного отображать рекламу из космоса, успешно прошла стратосферные испытания. Как подчеркнули в компании, свечение космического корабля не создаст проблем для астрономов, поскольку установленный на спутнике лазер будет включаться только при прохождении над крупными городами на планете.