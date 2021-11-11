В этот день в 1821 году в семье военного врача, работавшего в госпитале для бедных в Москве, родился Федор Достоевский. После окончания школы в Москве Достоевский пошел в армию и изучал инженерное дело в Санкт-Петербурге, где он был очарован темным очарованием города — или, возможно, открыл его. Он опубликовал свой первый роман «Бедные люди» в 1845 году. Четыре года спустя он был арестован за участие в литературном форуме, на котором обсуждались запрещенные книги с критикой властей; Он был приговорен к смертной казни, но приговор был заменен смертной казнью за несколько минут до его расстрела. Он провел четыре года в тюрьме и шесть лет на обязательной военной службе.

Достоевский работал журналистом и издателем; Он путешествовал по Европе; Зависимый игрок. И он написал. В конце концов, он создал 12 романов, четыре романа, дюжину рассказов и научно-популярную, журналистскую и другую прозу, большинство из которых исследовали человеческую психологию, теологию, болезни и некоторые темные практики и предпочтения. Это есть у людей.

Он является одним из выдающихся писателей России, и его двухсотлетие в 2021 году отмечается по всей России: почти в каждом городе и провинции проходят выставки, новые или возрожденные театральные постановки, выступления и лекции, а также специализированные ресторанные меню.

Вот несколько способов почтить его наследие в этом году.