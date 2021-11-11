В России отмечают 200-летие Федора Достоевского

В этот день в 1821 году в семье военного врача, работавшего в госпитале для бедных в Москве, родился Федор Достоевский. После окончания школы в Москве Достоевский пошел в армию и изучал инженерное дело в Санкт-Петербурге, где он был очарован темным очарованием города — или, возможно, открыл его. Он опубликовал свой первый роман «Бедные люди» в 1845 году. Четыре года спустя он был арестован за участие в литературном форуме, на котором обсуждались запрещенные книги с критикой властей; Он был приговорен к смертной казни, но приговор был заменен смертной казнью за несколько минут до его расстрела. Он провел четыре года в тюрьме и шесть лет на обязательной военной службе.
Достоевский работал журналистом и издателем; Он путешествовал по Европе; Зависимый игрок. И он написал. В конце концов, он создал 12 романов, четыре романа, дюжину рассказов и научно-популярную, журналистскую и другую прозу, большинство из которых исследовали человеческую психологию, теологию, болезни и некоторые темные практики и предпочтения. Это есть у людей.
Он является одним из выдающихся писателей России, и его двухсотлетие в 2021 году отмечается по всей России: почти в каждом городе и провинции проходят выставки, новые или возрожденные театральные постановки, выступления и лекции, а также специализированные ресторанные меню.
Вот несколько способов почтить его наследие в этом году.
В Санкт-Петербурге Помимо десятков лекций, лекций, квестов и дискуссий в библиотеках и школах вы найдете пять различных театральных постановок. «Чердак Родиона» По «преступлению и наказанию» (подсчет того, насколько сильно сломался Роскольников); Одна из многих выставок, особенно Достоевского и один из фильмов, проводимых в искусстве. Русский музей; И обновленная постоянная экспозиция Достоевского. Больше информации Здесь. Конференция «Достоевский и мировая культура» проходит в Пушкинском дворце; Вы можете посмотреть весь сеанс ЗдесьВеб-свет. 12 ноября открывается выставка «Я Достоевский». Михайловский дворец.
Можно занять место в московском Доме музея Достоевского в Москве — квартире Маринской больницы для бедных, где автор жил в 1823-1837 годах. Виртуальный тур. Местоположение музея осталось неизменным: за последние 200 лет стены не снимали и не заменяли, и даже печи, которые использовались, когда Достоевский был мальчиком.
Moschino Показывает шесть изображений Достоевского в театрах столицы. Возможно, вы не сможете их увидеть, но поищите ссылки на фильмы и поищите их на других сайтах. Музей Ильи Глазунова не работает Интернет-выставка Картины Класунова по произведениям Достоевского.
Посмотреть работы Достоевского онлайн
На сайте culture.ru в Интернете доступны пять изданий Достоевского. Фильмы, сериалы и театральные постановки снимались с 1973 года («Село Степанчиково» в Театре Горького в Москве) до «Демонов» 2014 года с Сергеем Маковецким в главной роли. Они также упоминают фильм Акиры Куросавы 1951 года «Идиот», но не дают ссылки. Наиболее примечательным является телесериал 2003 года «Идиот» режиссера Владимира Портко, который любит исторические драмы и снялся в главных ролях актеров, включая Евгения Миронова, Владимира Машкова, Инну Сурикову и Олега Пасилашвили. Все бесплатно. Чтобы начать просмотр, см. Сайт здесь. Если у вас возникли проблемы со входом, попробуйте Веб-свет.
Послушайте произведения Достоевского
Liters, крупнейший в России магазин электронных и аудиокниг, выпустил два новых аудиовыпуска Достоевского. Актер дубляжа и блогер Дмитрий Сенюк выпустил новую версию.Преступление и наказание«Запись Ефима Шифрина и Анны Каменковой»Бедные люди. «
Ужин с Достоевским
Девятнадцать кафе и ресторанов в четырех старинных русских городах — Новгороде, Боровиче, Валдае и Старой Руссе — предлагают автору особое меню из блюд, упомянутых в прозе Достоевского или в дневнике его жены Анны Григорьевны. Блюда включают лосось в сливочном соусе, медальоны из бекона, завернутые в бекон с обжаренным картофельным пюре и ореховым соусом. Более подробную информацию можно найти здесь Здесь А также Здесь.
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