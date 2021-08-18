Это может быть хорошо известно любому, кто побывал в России. Брайаник: Жевательные пряники, покрытые глазурью, с фруктовым джемом или медом из Тулы, к югу от Москвы.

Это было любимое лакомство, и Тула дала ему новый импульс: в качестве инструктора по противопожарной безопасности местного МЧС.

Он улыбался своей большой наклонной головой в официальной униформе. Брайаник Она присутствовала на церемонии приведения к присяге на новой работе и во вторник сфотографировалась со своими новыми коллегами и заинтересованными детьми.