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В российском городе набирают традиционный имбирный пряник для мероприятия МЧС

18 августа, 2021
Vsevolod Egorov

Это может быть хорошо известно любому, кто побывал в России. Брайаник: Жевательные пряники, покрытые глазурью, с фруктовым джемом или медом из Тулы, к югу от Москвы.

Это было любимое лакомство, и Тула дала ему новый импульс: в качестве инструктора по противопожарной безопасности местного МЧС.

Он улыбался своей большой наклонной головой в официальной униформе. Брайаник Она присутствовала на церемонии приведения к присяге на новой работе и во вторник сфотографировалась со своими новыми коллегами и заинтересованными детьми.

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Фотографии Брайаник Русскоязычный Интернет быстро распространился по всему миру, вызвав платную роль мемов и шуток.

Позиция Брайаника в качестве инструктора по пожарной безопасности привлекла некоторых Представление В этом году Россия столкнулась с разрушительным лесным пожаром на северо-востоке Сибири.

Во время фотоэкзамена Брайаник Он получил форму с надписями «Тульский» и «Бряник» (Тула). Брайаник) На лицевой стороне отпечатано свидетельство и специальная медаль для содействия восстановительному бизнесу. Затем заинтересованные новобранцы провели урок безопасности для детей в местном центре отдыха.

Но до полудня вторника заявление министерства Снято ниже Со своего веб-сайта.

Тула находится примерно в 200 км к югу от Москвы. Брайаник А самовар должен быть предметом гордости местных жителей. Библиотекари даже зашли так далеко, что объявили Брайаник Было бы восьмым чудом света.

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