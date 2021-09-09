В российском модуле на космической станции обнаружен дым, астронавты чувствуют запах горящего пластика

В четверг российское космическое агентство Роскосмос сообщило, что в российском сервисном подразделении Международной космической станции сработала дымовая сигнализация, а российские информационные агентства сообщили, что от космонавтов пахло горящим пластиком.

Агентство РИА со ссылкой на Роскосмос сообщил, что впоследствии все системы работали нормально. Космическое агентство заявило, что планы выхода в открытый космос позже в четверг все еще существуют.

Роскосмос сообщил, что детектор дыма и сигнализация сработали в служебном модуле “Звезда”, который предоставляет жилые помещения для членов экипажа на Международной космической станции, когда аккумуляторы заряжались в течение ночи.

Российский космонавт Олег Новицкий видел и учуял дым, а французский космонавт Томас Песке сказал, что запах горящего пластика или электроники распространился с российской стороны на американскую часть, сообщает агентство РИА со ссылкой на голосовую связь, переданную космическим агентством США НАСА.

На космической станции недавно произошел ряд аварий.

Российские космические чиновники заявили, что в июле из-за сбоя в программном обеспечении и возможного нарушения внимания человека вся космическая станция вылетела из своего обычного полетного положения на высоте 250 миль (400 км) над Землей с семью членами экипажа на борту.