В ряде индийских и международных телешоу и фильмов заметно выделялись временные эпизоды.

Как будто кино также отражало чувство, вызванное пандемией, когда время падало само на себя.

Обычная жалоба, которую я слышу от друзей и коллег в наши дни — а на днях я замечаю, — заключается в том, что 2020 и 2021 годы смешались друг с другом в год масштабной пандемии. В конце концов, сложно отследить, когда вы застряли в карантине, проходите длительный карантин или беспокоитесь о здоровье близкого человека. Неудивительно, что как индийские, так и зарубежные создатели недавно запустили ряд телешоу и фильмов, в которых «временные петли» заметно выделяются. Персонажи застревают, живя в один и тот же день снова и снова, и эта ситуация, по иронии судьбы, дает им ясность в том, чего они хотят от жизни.

Для Голливуда процесс по-настоящему начался в 2018 и 2019 годах, после двух крупных релизов, включающих временные петли. в 2018 г.

Netflix Interactive Special Черное зеркало: Bandersnatch Предоставление зрителям возможности создавать свои собственные приключения на основе сюжетной линии временной петли. А в 2019 году Наташа Лионн написала, спродюсировала и снялась в сериале Great Time. Русская матрешка, мрачное, философски амбициозное комедийное шоу, которое стоит на голову выше всех остальных представителей жанра. Тенденция продолжилась и в 2020 году со звездой Энди Самберг-Кристин Милиоти. Палм-СпрингсВ фильме «Хулу» метафора временной петли сочетается с очень забавными элементами ромкома.

живи временем

В 2021 году эта тенденция закрепилась и применилась во всех жанрах: еще один фильм о Hulu, боевик. уровень лидера (с легендой фильмов категории «Б» Фрэнком Грилло вместе с тяжеловесами Мэлом Гибсоном, Мишель Йео и Наоми Уоттс) Это был о солдате спецназа, пытающемся остановить временную петлю, которая неизбежно заканчивается его смертью. выпущено видео Amazon Prime Идеальная карта мелочей В феврале 2021 года. Основанный на рассказе журналиста и писателя Льва Гроссмана, это была добрая и добросердечная история подростковой любви о двух молодых людях, которые обнаруживают, что находятся в одном временном цикле.

В апреле Netflix выпустил трогательный короткометражный фильм для Travon Free. Два далеких незнакомца глобально; Здесь опыт чернокожих американцев с правоохранительными органами передается глазами главного героя, чернокожего человека, чей узел времени продолжает расстрелять копы — однажды потому, что коп считает, что курение вместе с ним опасно, и снова потому, что копы врываются в его дом. после прочтения надписи «Неверный заголовок» (напоминает убийство Бреонны Тейлор в марте 2020 года) и т. д.

Ближе к дому за последние месяцы было снято несколько фильмов, в которых используется эта идея. Лиджо Хосе Пеллиссери на малаялам чоролиВо второй половине есть очень умное использование этого устройства, хотя я не могу объяснить это здесь, не портя кульминацию. Достаточно сказать, что, как и в случае со стилем Пеллиссери, новаторство соответствует теме сценария; Это не просто уловка. В фильме Мано Картикеяна на тамильском языке джангоОсвобожденный в прошлом месяце нейрохирург (Сатиш Кумар) постоянно застревает в один и тот же день в рамках этого дня, пытаясь спасти свою жену от таинственного убийцы.

был замечен

Также выпущенный в прошлом месяце, Венкат Прабху манадо Его хвалили за умное использование устройства временной петли. Здесь офицер полиции Коимбатура (SJ Suryah) и NRI (Silambarasan) находятся в городе, чтобы помочь своему другу Элопу понять, что они живут в ловушке в один и тот же день, в день убийства премьер-министра на его частной конференции.

повторение, вечное повторение, был замечен: Чему эти персонажи учатся на собственном опыте? Что ж, многие из них, кажется, осознают, какие части их жизни… скажем так, посторонние. Это позволяет им сосредоточиться на самом главном: на самой жизни, их единственной настоящей любви (как в Палм-Спрингс или Идеальная карта мелочей) или более серьезную их причину (манадоИ чороли). Таким образом, они в конечном итоге проживают «один день» больше, чем в своих предыдущих безответных жизнях.

Писатель — автор и журналист, работающий над своей первой научно-популярной книгой.