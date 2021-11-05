В Саскатуне лось на Земле вернулся в дикую природу

Она была олененком, ей не исполнилось и двух лет, и она все еще привыкала к своему окружению, когда в четверг она свернула не туда и разбилась в окно класса начальной школы в Саскатуне, в центральных прериях Канады.

К концу дня лоси, хоть и немного шумные, нашли свой путь в сердца канадцев по всей стране. Фотографии лосей, стоящих в классе, и окружающих их осколков стекла, разлетелись по социальным сетям, вызывая смесь радости и беспокойства.

Четырнадцать детей, посещающих дошкольную программу школы, Sylvia Fedoruk Public, находились в комнате в то время, но они не пострадали и были немедленно увезены сотрудниками.

«Мы все еще шокированы этим», – сказала Вероника Бейкер, пресс-секретарь государственных школ Саскатуна, мягко говоря.