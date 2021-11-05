В Саскатуне лось на Земле вернулся в дикую природу

Она была олененком, ей не исполнилось и двух лет, и она все еще привыкала к своему окружению, когда в четверг она свернула не туда и разбилась в окно класса начальной школы в Саскатуне, в центральных прериях Канады.
К концу дня лоси, хоть и немного шумные, нашли свой путь в сердца канадцев по всей стране. Фотографии лосей, стоящих в классе, и окружающих их осколков стекла, разлетелись по социальным сетям, вызывая смесь радости и беспокойства.
Четырнадцать детей, посещающих дошкольную программу школы, Sylvia Fedoruk Public, находились в комнате в то время, но они не пострадали и были немедленно увезены сотрудниками.
«Мы все еще шокированы этим», – сказала Вероника Бейкер, пресс-секретарь государственных школ Саскатуна, мягко говоря.
«Это просто идеальная канадская история», – сказал Пэт Дюбуа, диктор местной радиостанции, известной как 92.9 The Bull, который заметил лося по дороге на работу и попросил слушателей не спускать глаз.
«Как только мы узнали, что со студентами все в порядке, и что хотя лось был слегка ранен, все будет в порядке, – сказал г-н Дюбуа, – тогда у нас появилась возможность посмеяться еще немного».
Шалости летают по Интернету: Лось устал от виртуального обучения! У студентов был специальный гость на уроке биологии! Школы наконец-то вернулись к нормальной жизни! (В конце концов, около 48000 лосей в Саскачеване позвонили домой.)
Подобно молодой женщине, все еще ищущей дорогу по окрестностям, лось только что потерял чувство направления.
Стив Дубко, официальный представитель Департамента окружающей среды Саскачевана, сказал, что лось, которому около года, находится всего в нескольких кварталах от его естественной среды обитания. «Но все повернуло не туда и попало в школьный двор», – сказал он.
Г-н Дубко сказал, что к моменту прибытия инспекторов по охране природы лоси отдыхали, очевидно измученные ее внезапным, наполненным адреналином посещением школы. Он сказал, что полицейским удалось ее успокоить, прежде чем вернуть в кусты.
Г-н Дубко сказал, что лось был высоким и худым, как и следовало ожидать от подростка, и весил всего от 750 до 800 фунтов (маленький по меркам лося).
Сара Болгаард вела своих трех дочерей в школу в четверг утром, когда они заметили оленя, бегущего перед ними на расстоянии примерно 10 футов. Маленькое животное сбило их в школе, вылетев из окна от пола до потолка, за несколько минут до того, как они туда попали.
По их прибытии в домофон раздался голос менеджера, который сообщил всем о неожиданном посетителе. Миссис Буллгард с облегчением отметила, что лось не был серьезно ранен.
«Если бы она пошла прямо, а не повернула налево в школу, она бы перешла по сухопутному мосту и вернулась на природу», – сказала миссис Буллгард. «Ей действительно не с чем было пойти. Она ошиблась».
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