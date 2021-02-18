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В сеть просочился трейлер Mortal Kombat (на русском языке)

18 февраля, 2021
Muhammad

Новый трейлер фильма Mortal Kombat просочился в сеть за несколько часов до его официального дебюта. Однако нерусскоязычные фанаты будут разочарованы, узнав, что трейлер переведен на русский язык.

Снимки, которые были Размещено на Reddit (Спасибо EurogamerСкорее всего, к тому времени, когда мы опубликуем эту статью, он будет удален из Интернета, и это удивительно жестокое, когда ужасающий злодей Саб Зиро отрывает конечности, когда преследует Коула Янга, главного героя, созданного для фильма.

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