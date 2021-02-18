В сеть просочился трейлер Mortal Kombat (на русском языке)

Новый трейлер фильма Mortal Kombat просочился в сеть за несколько часов до его официального дебюта. Однако нерусскоязычные фанаты будут разочарованы, узнав, что трейлер переведен на русский язык.

Снимки, которые были Размещено на Reddit (Спасибо EurogamerСкорее всего, к тому времени, когда мы опубликуем эту статью, он будет удален из Интернета, и это удивительно жестокое, когда ужасающий злодей Саб Зиро отрывает конечности, когда преследует Коула Янга, главного героя, созданного для фильма.

Появляются и другие персонажи, включая Скорпиона, Соню Блейд и Райдена, в то время как есть намёки на некоторые известные смерти, такие как превращение Луи Канга в огненного дракона и разрыв сердца Кано. Режиссер Саймон МакКуойд не лгал, когда дразнил, что это было бы разрушительно, и был оценен на уровне R.

Ожидается, что полный трейлер фильма Mortal Kombat появится в 9:00 PDT / 5 PM GMT, где вы сможете посмотреть кровавую сцену на предпочитаемом вами языке.

Перед выходом трейлера мы поговорили с актером Шанг Цунга Чин Ханом о том, чтобы вывести культового злодея на большой экран. Он сказал GamesRadar +: «Он волшебник, верный исходному материалу. Он поглощает души и меняет форму, но у него также есть аппетит, который делает его силой природы».

«У него есть темное чувство юмора. Но соразмерно времени роль в нем есть определенная степень достоверности. Вы обнаружите, что у всех персонажей – их мотивы правдоподобны. Здесь есть реальные ставки».

Прочтите полное интервью Mortal Kombat с Чин Ханом по этой ссылке. Фильм выйдет в кинотеатры и на HBO Max в США 16 апреля. Фильм будет доступен в британских кинотеатрах позже в 2021 году. Ознакомьтесь с лучшими ценами на HBO Max.