В столице Казахстана объявлено чрезвычайное положение в связи с протестами против топлива и отставки правительства

Местные СМИ сообщили, что демонстранты проникли в аэропорт крупнейшего города страны Алматы. В то время как чрезвычайное положение было объявлено в Нур-Султане, столице Казахстана, и в других регионах после бурных демонстраций.

В трех городах было совершено нападение на представителей местной администрации, были повреждены здания и «были использованы камни, палки, газ, перец и коктейли Молотова», говорится в заявлении Министерства внутренних дел. Журналист из Алматы сообщил CNN, что у них отключился интернет, и похоже, что в зданиях рядом с резиденцией президента и мэрией гаснет свет.

Как сообщили местному сайту Orda.kz в пресс-службе аэропорта Алматы, в среду вечером в аэропорту находилось «около 45 оккупантов». Они добавили, что «сотрудники аэропорта сами эвакуировали пассажиров».

Как сообщает Reuters, протесты вспыхнули, когда в начале года правительство сняло контроль над ценами на сжиженный нефтяной газ. Многие казахи переоборудовали свои автомобили для работы на топливе из-за его низкой стоимости.

Премьер-министр Аскар Мамин подал в отставку на фоне протестов, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание, посвященное «развитию сложной социально-политической, социально-экономической ситуации в стране», говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента в среду. . Токаев также сказал в своем обращении по национальному телевидению в среду, что он возьмет под свой контроль Совет безопасности страны — шаг, который, похоже, маргинализировал его предшественника, давнего президента страны Нурсултана Назарбаева, который руководил страной от советской республики до своей выезд. В 2019 году она оставалась влиятельной и неоднозначной фигурой за кулисами и с тех пор. Богатый нефтью Казахстан, девятая по величине страна в мире по площади, привлекает иностранные инвестиции и поддерживает устойчивую экономику с момента обретения независимости, но его авторитарный стиль управления временами вызывает обеспокоенность международного сообщества, и власти стали свидетелями жестких репрессий против протестов, согласно отчет. для глобальных правозащитных групп. READ ВМС не будут принимать меры против Галлахера после комментариев по поводу убитого пленного В отчете Министерства иностранных дел о правах человека за 2018 год отмечается, что президентские выборы в Казахстане 2015 года, на которых Назарбаев получил 98% голосов, были «отмечены нарушениями и отсутствием реальной политической конкуренции». В заявлении добавлено, что исполняющим обязанности премьер-министра назначен Алихан Смаилов, и члены правительства продолжат работу до формирования нового правительства. Местный журналист сообщил CNN, что в среду тысячи людей протестовали перед зданием мэрии Алматы. «Более 10 тысяч человек находятся в здании городской администрации, мы называем его акиматом. Они окружили его», — сказал Серикшан Мулетбай, заместитель главного редактора Orda.kz. Молитбай сказал, что были использованы светошумовые гранаты и что есть «какой-то пожар», согласно видео в Instagram, которое он видел с места происшествия. Другой журналист описал эту сцену как хаос и сказал, что они слышали и видели то, что, по их мнению, было взрывом звуковых бомб и выстрелами, но не было ясно, что это за звуки стрельбы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в среду российским государственным СМИ, что Казахстан не обращался за помощью к России в отношении ситуации в стране. Россия поддерживает тесные отношения с Казахстаном и Россией и полагается на космодром Байконур как на стартовую базу для всех пилотируемых космических полетов России. В этой среднеазиатской стране также проживает большое русское этническое меньшинство; По данным CIA World Factbook, около 20% населения Казахстана имеет русское происхождение. Президент Казахстана сообщил, что был принят ряд мер, направленных на «стабилизацию социально-экономической ситуации», в том числе государственное регулирование цен на топливо сроком на 180 дней, а также прекращение повышения тарифов на коммунальные услуги для населения на этот же период. и рассмотрение субсидий на аренду для «уязвимых слоев населения». READ Банол полностью фиолетовый в Южной Корее Во вторник вечером Токаев сообщил в своем официальном Twitter-ленте, что правительство решило снизить цену на сжиженный углеводородный газ в Мангистауской области до 50 тенге (0,11 доллара США) за литр «в целях обеспечения стабильности в стране».

Натан Ходж CNN внес свой вклад в этот отчет.