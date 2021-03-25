В США перед выборами проведено более двух десятков электронных операций.

Фотограф: Илья Нувельж / Bloomberg Фотограф: Илья Нувельж / Bloomberg

По словам высокопоставленного сотрудника разведки, Соединенные Штаты провели более двух десятков операций, чтобы помешать оппонентам вмешиваться в выборы в преддверии президентских выборов 2020 года.

Генерал Пол Накасоне, глава Агентства национальной безопасности и киберкомандования США, свидетельствовал на слушаниях в Сенате в четверг, что киберкомандование проводило операции «по преодолению внешних угроз до того, как они помешали или повлияли на наши выборы».

Накасонэ предстал перед комитетом Сената по вооруженным силам через неделю после того, как ЦРУ опубликовало отчет с описанием иностранных усилий. Влияние на мнение избирателей. Выяснилось, что президент России Владимир Путин приказал провести операции, чтобы нанести ущерб назначению президента Джо Байдена и предпочтению бывшего президента Дональда Трампа. Согласно докладу, Иран пытался нанести ущерб выдвижению Трампа, но Китай не предпринял никаких попыток повлиять на него. Агентства обнаружили, что, хотя внешние усилия были направлены на то, чтобы повлиять на мнение избирателей, не было никаких попыток «какого-либо технического аспекта процесса голосования».

Накасоне также сказал, что две недавние кибератаки стали «явным призывом» по-новому взглянуть на проблемы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты.

Первым было раскрытие в декабре того, что подозреваемые российские хакеры взломали популярные программы из SolarWinds Corp. И еще около девяти госструктур помимо 100 компаний. И в марте Корпорация Microsoft сообщила, что подозреваемые китайские хакеры использовали уязвимости в ее почтовой программе Exchange и провели атаку, в результате которой, по словам экспертов, пострадали десятки тысяч человек.

«То, что мы видели в достижениях SolarWinds и Microsoft, – это растущий уровень сложности, – сказал Накасоне. «Это такой масштаб, масштаб, уровень развития, которого мы никогда раньше не видели».

Атака SolarWinds была осуществлена ​​сетями США с использованием территории, которая, по словам Накасоне, была ограниченной видимостью, имея в виду ограничения на внутреннее наблюдение со стороны спецслужб.

Наши оппоненты понимают, что могут попасть в Соединенные Штаты Быстро воспользуйтесь преимуществами интернет-провайдера – приходите, выполняйте его действия и снимайте его до того, как будет вынесено постановление суда, прежде чем мы сможем фактически контролироваться гражданскими органами здесь, в Соединенные ШтатыОн сказал: «Это проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся».

На вопрос, продолжает ли Китай воровать интеллектуальную собственность у Соединенных Штатов после соглашения 2015 года о том, что ни одна из сторон не будет заниматься экономическим шпионажем, Накасоне описал крупномасштабную китайскую кибер-деятельность в последние годы. Он сказал: «Я видел, как китайцы продолжают использовать электронную деятельность ниже уровня вооруженного конфликта, чтобы украсть интеллектуальную собственность, украсть нашу личность, а иногда и попытаться повлиять на наших людей».