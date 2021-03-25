Economy

В США перед выборами проведено более двух десятков электронных операций.

25 марта, 2021
Marfa Fedoroa

Фотограф: Илья Нувельж / Bloomberg

Фотограф: Илья Нувельж / Bloomberg

По словам высокопоставленного сотрудника разведки, Соединенные Штаты провели более двух десятков операций, чтобы помешать оппонентам вмешиваться в выборы в преддверии президентских выборов 2020 года.

Генерал Пол Накасоне, глава Агентства национальной безопасности и киберкомандования США, свидетельствовал на слушаниях в Сенате в четверг, что киберкомандование проводило операции «по преодолению внешних угроз до того, как они помешали или повлияли на наши выборы».

Накасонэ предстал перед комитетом Сената по вооруженным силам через неделю после того, как ЦРУ опубликовало отчет с описанием иностранных усилий. Влияние на мнение избирателей. Выяснилось, что президент России Владимир Путин приказал провести операции, чтобы нанести ущерб назначению президента Джо Байдена и предпочтению бывшего президента Дональда Трампа. Согласно докладу, Иран пытался нанести ущерб выдвижению Трампа, но Китай не предпринял никаких попыток повлиять на него. Агентства обнаружили, что, хотя внешние усилия были направлены на то, чтобы повлиять на мнение избирателей, не было никаких попыток «какого-либо технического аспекта процесса голосования».

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