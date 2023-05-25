В трейлере Space Marine 2 показан новый и улучшенный Титус в действии.

Похоже, он не знаком с самим понятием страха

морской космос 2, долгожданное продолжение шутера от третьего лица 2011 года Warhammer 40,000, выглядит фантастически. Демонстрация новой игры, показанная во время прямой трансляции Warhammer Skulls, представляет собой не шутер, а полноценный опыт AAA со всем освещением и захватывающей HD-графикой… э-э, это влечет за собой.

Разработчик Saber Interactive представил игру в декабре с участием Ультрамарина Титуса, восьмифутового генетически модифицированного ребенка-солдата, ставшего машиной для убийств, в роскошном CGI-трейлере. Когда он спикировал, как ангел, чтобы сменить солдат имперской гвардии, которые были окружены со всех сторон. чужакКак рой тирании. Теперь он двигает линию фронта вперед большими взмахами своего слова-последовательности и несколькими удачными выстрелами командного взаимодействия из своей винтовки.

Этот анонс сопровождался новой миниатюрой Warhammer 40,000, изображающей главного героя в действии. Ожидайте более подробной информации о Морская космическая настольная игра приходить.

морской космос 2 На PlayStation 5, Windows PC и Xbox Series X в 2023 году.

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