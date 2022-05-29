В Украине везде следы войны

Где бы ни жили украинцы, 3-месячная война не за горами.

Жители прифронтовых городов и сел прячутся в подвалах от постоянных обстрелов. Они изо всех сил пытаются выжить без электричества или газа, а часто и без водопровода.

Но даже в районах, находящихся за пределами досягаемости крупнокалиберных орудий, часто раздается воздушная тревога. Это напоминание о том, что российская ракета может нанести удар в любой момент — даже по людям, живущим в таких городах, как Киев, Одесса и Львов.

«город Население Они пытаются вернуться к нормальной жизни, но с каждым шагом увязнуть на любой из а кратер Или снесенный дом, или могила», — сказал Андрей Постовой. Ассошиэйтед Пресс Из северного города Чернигова.

Чернигов находился на пути русских войск, когда они двигались к Киеву в начале войны. Я подвергся жестокому нападению. Мэр Владислав Атрусенко сообщил, что около половины зданий повреждены или разрушены. По меньшей мере 700 жителей погибли, часть городского парка сейчас занимает кладбищегде некоторые из них похоронены.





По словам Постового, большинство его улиц сейчас пусты, половина магазинов не открылись, а общественный транспорт иногда не ходит.

На улицах Краматорска также было мало людей.

Восточный город несколько раз бомбили. Самое страшное нападение произошло 8 апреля, когда ракета упала возле его вокзала, где собралось около 4000 человек. эвакуация. Всего погибло 57 человек, более 100 получили ранения.

Краматорск — один из крупнейших городов промышленного Донбасса, который не контролировался российскими войсками. Донбасс является ареной боевых действий между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинскими правительственными войсками с 2014 года.

В других регионах Донбасса ситуация хуже.

Рыса Рыбалко сбежала из села Новомихайловка. Там она жила сначала в подвале, а потом в бомбоубежище в школе.

Мы не видели солнца три месяца. Мы почти ослепли, потому что уже три месяца находимся в темноте.





После того, как русским войскам не удалось захватить Киев в первые недели войны, они отошли на восток. Жители снова стали въезжать в столицу. ночь комендантский час Его сократили на час, а общественный транспорт стал ходить дольше. Они сталкиваются с длинными очередями на заправках. Экономика очень слабая.

Но Национальная опера снова начала свои выступления на прошлой неделе в Киеве. Некоторые рестораны, кафе и магазины вновь открылись в таких городах, как Одесса и Запорожье.

Львов, город на западе Украины, принял более 300 000 человек, бежавших из других зон конфликта. Ежедневно на его вокзал прибывает около 1000 человек.

У нас давно закончились места для отелей, кемпингов, университетов и школ. В городе построено временное жилье, напоминающее морские контейнеры в городских парках.





В городах и поселках юга Украины боевые действия продолжаются регулярно.

В селе Большая Костромка оставшиеся жители пытаются продолжать свою жизнь, несмотря на периодические нападения.

За одно утро было повреждено не менее 20 домов, в том числе три уничтожен. Женщина и трое ее детей выжили с большим трудом.

Через несколько часов фермер вернулся на свое картофельное поле и заглянул в маленькую ямку за ним. Быстро прокрутите до лопата над ним.

Я Дэн Новак.

Пикатурос и Эурос Карамано передали эту историю Associated Press. Дэн Новак адаптировал его для VOA Learning English.

____________________________________________________________________________

Слова в этой истории

житель — н. Человек, проживающий в определенном месте

увязнуть — Пятый. Удар ногой при ходьбе или беге, так что вы можете упасть или оказаться на грани падения

кратер — н. Большая круглая дыра в земле, образовавшаяся в результате взрыва бомбы или чего-то, упавшего с неба.

кладбище — н. Место, где хоронят мертвых

эвакуация — Пятый.Покинуть опасное место

комендантский час — н. Приказ или закон, требующий, чтобы люди находились в своих домах после определенного времени ночи.

лопата — Пятый. Использовать грабли для сбора листьев, разрыхления почвы, разглаживания земли и т. д.