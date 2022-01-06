В Украине массово массируются российские танки возле спортивных модификаций против дронов и ракет Javelin

Танки Т-72Б3М 126-й береговой бригады в Симферополе, Крым, оснащены специальной клеточной броней. … [+] Снят на армейской выставке 2021 года в августе 2021 года. Изображение из российских социальных сетей.



Как российские механизированные войска собираются возле Украины Поднимая страх перед вторжением этой зимойВ социальных сетях наблюдатели за танками выявляли все больше и больше российских танков с неточными полевыми модификациями, очевидно предназначенными для отражения новейшего украинского оружия: поставленного США. Противотанковые управляемые ракеты Javelin Дрон TB2 Bayraktar был предоставлен Турцией. Оба представляют смертельную угрозу для верхней брони бронетехники, где защита значительно слабее.

мобильный Копье FGM-148 Он состоит из колоколообразной огневой установки с усовершенствованным инфракрасным датчиком. Как только цель идентифицирована, он может стрелять ракетами, которые резко изгибаются вверх, прежде чем приземлиться на верхнюю броню транспортного средства, управляемую инфракрасным датчиком (поэтому после запуска не требуется вмешательства оператора).

Киев, Украина — 24.08.2021: украинские солдаты несут противотанковые ракеты Javelin во время … [+] Военный парад в День Независимости на Майдане Независимости в центре Киева. (Фото Павла Гончара / SOPA Images / LightRocket через Getty Images) SOPA Images / LightRocket через Getty Images



Последние переносные системы Javelin имеют дальность действия 2,5 мили и высокую вероятность поражения; Кроме того, режим запуска с более высокой атакой, вероятно, уничтожит практически любой танк (специальный запрет на меры противодействия) при минимальном воздействии на оператора, даже если каждая ракета стоит от 80 000 до 100 000 долларов за выстрел.

Соединенные Штаты Первой авторизовавшей Украину Для Javelins в декабре 2017 и 2018 Украина получила 210 ракет и 37 пусковых установок — при условии, что они не будут использоваться в боевых действиях на передовой, за исключением экстренных случаев. В 2020 году Украина получила дополнительно 150 ракет и еще 10 пусковых установок. Осенью 2021 года президент Джо Байден санкционировал доставку дополнительного неуказанного копья в рамках пакета военной помощи на 60 миллионов долларов.

Ограничения на использование Javelin были на передовой. Выведено в 2020 годуА в ноябре 2021 года первые украинские военные чиновники Заявил, а затем отрицал использование копья в бою против сепаратистов на востоке Украины. Россия Известия Отчеты Сепаратисты утверждают, что по укреплениям были произведены неточные выстрелы из двух копий.

Как сообщается, администрация Байдена Рассмотрите возможность доставки дополнительных Javelin в Украину чтобы укрепить свою оборону против растущего российского военного присутствия.

Bayrakter TB2 турецкого производства — это боевой самолет с относительно малой дальностью действия, способный нести до четырех высокоточных единиц оружия, включая противотанковую ракету MAM-L, которая может быть наведена на цель с помощью установленного на дроне лазера. В 2020 году TB2, каждый из которых стоит от 5 до 10 миллионов долларов в отдельности, уничтожил сотни военных машин в конфликтах в Ливии, Сирии и между Арменией и Азербайджаном.

Николаев, Украина — 30 июня 2021 г. — украинские солдаты толкают дрон Bayraktar TB2 в Кульбакыно … [+] Аэродром во время учений Sea Breeze 2021, Николаев, юг Украины. (Изображение следует читать как: Юлий Зозулия / Укринформ / Barcroft Media через Getty Images) Barcroft Media через Getty Images



Украина приобрела свои первые двенадцать TB2 в 2019 году, а затем еще пять самолетов для ВМС Украины, всего 48 схем. Украинская ракета Байрактар ​​впервые была использована в бою в октябре 2021 года для атаки 122-мм гаубицы российских сепаратистов, выпущенной на востоке Украины, уничтожив ее и убив одного члена экипажа.

Новые российские танковые парашюты

Понятно, что российские военные тестируют как минимум два новых способа защиты от основных наступательных угроз.

Первый — разместить на танке навес из ребристой брони. Предкрылковая броня предназначена для отключения или неправильного направления взрывателя термохимических боеприпасов в противотанковой ракете, в результате чего ее струя расплавленного бронебойного металла стреляет под неэффективным углом и / или на неэффективном расстоянии от башни танка.

Эти модификации, которые можно увидеть на российских танках Т-72Б и Т-72Б3, не стандартизированы, что свидетельствует об опыте, проведенном в этой области для устранения возможных непредвиденных обстоятельств, а не об идеальном заводском решении.

Предкрылковая броня, клетка, обычно устанавливается на слабую сторону или на кормовую броню танка для защиты от наземных засад, но новая конфигурация парашюта, похоже, предназначена для смягчения атак сверху.

Однако и Javelin, и MAM-L включают двухступенчатые тандемные боеголовки, предназначенные для поражения дивергентной и реактивной брони; И в отличие от противотанковых боеприпасов, таких как широко распространенный РПГ-7, его взрыватель расположен в задней части ракеты, а не на ее наконечнике.

В дополнении к, в соответствии с По мнению эксперта по боеприпасам Нила Гибсона, реактивный самолет, которым Джавелин выстрелил в голову, вероятно, был бы достаточно длинным, а верхняя броня танка была достаточно тонкой, чтобы клеточная броня не обеспечивала достаточной защиты, даже если бы основная боеголовка была запущена с расстояния от 0,5 до 1,5 метров. На самом деле такие перевозки могут быть проблемой. более На пробитие при детонации по малейшей цели. Это касается и ракеты МАМ-Л, у которой боеголовка на 33% шире и составляет 160 мм.

Кадр из российского телерепортажа, демонстрирующий доработанный танк Т-72Б3 с верхним парашютом и затвором. … [+] Щиты и мешки с песком для защиты боковых щитов. Видеоклип с Российского ТВ.



Честно говоря, ползуны в сочетании с блоками взрывоопасной реактивной брони могут по-прежнему деформировать и переориентировать конус первичного взрыва боеголовки, потенциально превращая нокдаун в менее катастрофический. Наиболее эффективная ребристая броня может обеспечить достойную защиту от дронов-камикадзе, гранат и небольших бомб. Был сбит малыми дронамиЭто метод нападения, используемый обеими сторонами на линии фронта на востоке Украины. Некоторые из более хлипких на вид навесов могут также быть предназначены для установки маскировочных крышек или для защиты незащищенных командиров танков от осколков над головой.

Еще одна мера противодействия, которая была установлена ​​на некоторых российских танках, по-видимому, представляет собой теплоизлучающую трубку, поскольку дыхательная трубка танка (подключенная к переходам через реки) обычно может быть установлена ​​в задней части башни. Это может быть предназначено для поворота инфракрасного искателя в ракете Джавелин.

Поскольку излучатель все еще кажется свисающим с задней части корпуса танка, когда орудие направлено вперед, очевидная приманка, по-видимому, не гарантирует предотвращения серьезных повреждений машины, хотя может защитить экипаж. Тем не менее, труба может исказить коробку цели в прицеле инфракрасного изображения ракеты Джавелин, увеличивая шансы ее приземления далеко от цели. Однако, поскольку современные инфракрасные искатели предназначены для заселения цели, которая соответствует тепловому профилю танка, а не строго более яркого объекта, эффективность приманки по сравнению с датчиком Javelins является неопределенной.

Следует отметить, что на некоторых российских танках также устанавливаются системы активной защиты soft-kill, которые могут предупредить экипаж о приближающейся ракете и попытаться вывести танк из строя, заслонив танк аэрозольными бомбами с тепловым покрытием, лазерами и мигающими инфракрасными глушителями. Однако более распространенные системы, такие как Shtora-S, расположены под углом для обнаружения угроз, приближающихся с фронтальной стороны, без сканирования верхней дуги, к которой обычно приближаются Javelin или MAM-L.

Неужели это меняет правила игры?

Хотя цель и эффективность новых модификаций танка спорны, есть и другие потенциально более важные факторы, которые могут смягчить влияние Javelin и TB2 на крупное российское вторжение. Это важно иметь в виду, когда видные мыслители внешней политики, такие как Фрэнсис Фукуяма, утверждают, что эти технологии могут предотвратить российское вторжение.

Во-первых, хотя дроны TB2 оказали значительное влияние на три войны в 2020 году, они на самом деле не противостояли современным и хорошо интегрированным системам противовоздушной обороны (IADS) великой державы, поддерживаемым боевыми самолетами.

Напомним, что в Ливии, где турецкие «Байрактары» встретили и уничтожили девять относительно современных российских систем ПВО малого радиуса действия «Панцирь С1», было как минимум четырнадцать ТБ2. Он сказал проиграл в бою. В отличие от этого, у Украины нет достаточного количества TB2, чтобы сокрушить ее, истощив лучшую и более плотную противовоздушную оборону России.

Более того, в случае крупного российского вторжения украинские ТБ2, скорее всего, станут мишенями для высокоточных наземных авиационных и ракетных ударов. Таким образом, хотя новый флот Байрактара может представлять угрозу для российских сухопутных войск, он, похоже, подвержен серьезному и быстрому истощению в очень интенсивной войне.

Украинские ракетные группы «Джавелин» могут оказаться более сложной угрозой для устранения. Однако у украинского Javelin больше 50 и около 400 ракет очень мало. Согласно статье Гленна Гранта в Jamestown Foundation, украинские военные Не удалось адаптировать обучение и доктрину Чтобы по-настоящему воспользоваться своим ограниченным арсеналом Javelin.

К сожалению, исторический счетчик Для противотанковых ракет большой дальности более широко применяется артиллерия для подавления потенциальных огневых позиций — известно, что сухопутные войска России используют много артиллерии. Более того, в 2014-2015 годах российская артиллерия показала значительное улучшение способности убивать благодаря Новые возможности для наблюдения с дронов и радиоэлектронной борьбы. И наоборот, хотя емкость антиукраинской батареи была увеличена за счет поставляемых США радаров и систем радиоэлектронной борьбы, отчеты указывают на то, что артиллерийское вооружение все еще сильно недостаточно мощно и не имеет боеприпасов.

ВОГИРСК, Украина — 18 февраля: пророссийские повстанцы запускают артиллерийские снаряды ракет «Град» в направлении … [+] Дебальцево 18 февраля 2015 года, недалеко от Углегорска, Украина. Украинские силы были вынуждены уйти из Дебальцево после того, как боевые действия продолжались, когда боевики продвигались в город, несмотря на недавнее соглашение о прекращении огня. (Фото Пьера Крума / Getty Images) Getty Images



Таким образом, хотя Javelin укрепляет защиту Украины от российской бронетехники, он не предлагает простого технического решения серьезных проблем безопасности Украины. Они могут помочь предотвратить вторжение только в том случае, если будут разумно развернуты в достаточном количестве (и не будут распространяться неэффективно с помощью силы); Адекватно поддерживается огнем артиллерийских орудий, средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны; Они используются для поддержки сильной и гибкой обороны бронетанковыми и пехотными соединениями.

Обновлено 5:45 утра по восточному поясному времени с исправлениями и пояснениями, касающимися того, как каменный щит влияет на взрыватель ракеты, исправление: танк, показанный на видео, первоначально идентифицированный как Т-80, похоже, является Т-72Б в соответствии с его конфигурацией реактивной брони и башней. Ниже.