В Украине не было бы войны, если бы Россией управляла женщина

Голливудский актер Сэм Нил предположил, что в войне на Украине виноват «слишком много тестостерона», и подозревает, что она не началась бы, если бы Россией руководила женщина.

Родившийся в графстве Тайрон, Северная Ирландия, 75-летний новозеландский актер наиболее известен своей ролью палеонтолога Алана Гранта в научно-фантастическом сериале «Парк Юрского периода».

Телеведущая Лоррейн Келли сказала, что он высоко отзывается о женщинах, с которыми работал над своей новой книгой «Говорил ли я вам это раньше?» который был выпущен во вторник.

Нил сказал: «Я думаю, что женщины в целом лучшие актеры, чем мужчины, и мне всегда нравится работать с талантливой женщиной, потому что я нахожу подъемы для своей игры.

«Я думаю, что женщины лучше во многих вещах.

«Я все еще оплакиваю потерю нашего премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, это огромная потеря».

Ардерн подал в отставку в начале этого года.

Нил добавил: «Я хотел бы, чтобы женщины возглавляли большинство стран.

«Я думаю, что на данный момент не было бы проблем с Украиной, если бы Россией руководила женщина.

«Это связано с большим количеством тестостерона».

Книга Нила также затрагивает его диагноз ангиобластной лимфомы 3 стадии, редкого типа рака крови.

Сейчас он в ремиссии.

Он сказал Келли: «Около года назад у меня был страх перед раком, но сейчас у меня ремиссия около восьми месяцев, так что я в довольно хорошей форме, и я начну работать на следующей неделе, так что у меня все хорошо. «

Говоря о написании своей книги, когда он лечился от рака, он сказал: «Это было терапевтическим для меня. Я обнаружил, что получаю удовольствие. Иначе это подбодрило бы меня в темный день. Это не книга о раке, это книга. о жизни и любви».

Во время интервью Нил также обсудил свое прослушивание на роль Джеймса Бонда до того, как Пирс Броснан получил роль.

Он сказал: «В то время мой агент издевался надо мной. Я обнаружил, что прослушиваюсь на роль, которую никогда не хотел играть, потому что никто не хочет быть Джеймсом Бондом, который никому не нравится — это незавидное положение».

«Другое дело в том, что мой друг Пирс Броснан хотел этого, и я хотел, чтобы это было у него».