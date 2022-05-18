В условиях войны на Украине студент UD адаптируется

Анна Фолин, студентка Делавэрского университета, должна была пройти стажировку в Киеве весной 2022 года. В январе я узнала, что стажировка в Госдепартаменте США станет виртуальной. 24 февраля, на следующий день после своего 22-летия, Россия начала масштабное вторжение в Украину. Волынь потеряла связь с куратором тренировок в Украине и беспокоилась о своей безопасности. Она также беспокоилась о близких друзьях и семье как в Украине, так и за границей в России.

Поскольку стажировка невозможна, Фолин обратился к бывшему руководителю из предыдущей стажировки в Госдепартаменте. Этот человек помог ей узнать о других возможностях, и вскоре она была принята стажером в Бюро прессы и общественной дипломатии при Бюро по делам Европы и Евразии. Волынь свободно говорит по-русски, и ее языковые навыки находят хорошее применение в поддержке коммуникационных проектов, ориентированных на русскоязычное население.

Во время прохождения этого нового тренинга Волынь работала с несколькими другими студентами над планированием митинга и сбора средств на Зеленом, чтобы продемонстрировать поддержку Украины, всего через несколько дней после вторжения.

Однажды днем ​​Волынь практически встретилась, чтобы обсудить ее стажировку. Даже в большей степени, чем в Zoom, чувствуется глубокая приверженность Волынь своей работе. Ее дни длинные и напряженные. «Я работаю с семи утра до пяти вечера, но часто встаю рано, по восточноевропейскому времени, чтобы пообщаться со знакомыми в Украине», — сказал Волин. «У меня есть хороший друг в Киеве, разлученный со своей женой и новорожденной дочерью, и это придает ему импульс, когда я присылаю ему фотографии украинских флагов, развевающихся здесь, в Ньюарке», — громко добавила она.

В ее тренерские обязанности входит все: от ведения заметок на встречах — «типичные обязанности стажера», — сказала она со смехом, — до составления заметок для высокопоставленных чиновников, чтобы они выступали на мероприятиях. я люблю писать заметки; «Я считаю честью быть задействованной для этого», — сказала она.

Обучение на Волыни финансируется Фондом экспериментального обучения. Эта награда ежегодно присуждается Департаментом политических наук и международных отношений Дубайского университета выдающимся студентам бакалавриата, чей опыт/проект, как ожидается, внесет наибольший вклад в их будущий успех.

«Анна представляет лучшие качества наших студентов в области политологии и международных отношений», — сказал Дэвид Ридлауск, заведующий кафедрой. «Вместо того, чтобы позволить реальным проблемам, связанным со стажировкой, и более широкими условиями в Украине оттеснить ее на второй план, она проявила стойкость в поиске другого способа продолжать что-то менять».

И хотя у Волыни нет путевых расходов, на которые она изначально рассчитывала, она сказала, что награда по-прежнему очень важна.

«Фонд помогает мне оплачивать расходы на проживание, пока я работаю на этой постоянной неоплачиваемой стажировке в Государственном департаменте. Это позволило мне сократить мой вечерний рабочий график примерно до 20 часов в неделю». Иначе я бы не стал».

Бабушка и дедушка Волыни были русскими дипломатами, находившимися во Франции, и она выросла, слушая рассказы отца о жизни в Париже в детстве. Фолин надеется когда-нибудь служить в дипломатическом корпусе США. Она явно производит хорошее впечатление в своей нынешней роли. Пресс-секретарь Госдепартамента Нэнси Ванхорн заявила: «Анна представляет лучшую программу стажировки Госдепартамента. Мы благодарны за то, что она работает в нашей команде, и ценим ее самоотверженность в это очень важное время для американской дипломатии».

По мере приближения даты начала работы в UD Фолин изучает возможность вступления в Корпус мира, а также готовится к сдаче экзамена на офицера дипломатической службы. Независимо от того, в каком направлении он пойдет, он продолжит сбор средств для поддержки более 11 миллионов человек, по данным ООН, которые покинули свои дома в Украине с начала конфликта.

«То, как американцы реагируют на этот кризис, действительно воодушевляет», — сказал Фолин. «И я знаю, что мой друг в Киеве думает так же. Я рад помочь, чем смогу».