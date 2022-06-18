В финале Cliburn 2022 российско-украинская война нависла над конкуренцией

Российско-украинская война нависла над Международным конкурсом пианистов Вана Клиберна в этом году в Форт-Уэрте.

Среди шести финалистов двое россиян (Анна Гнюшина и Илья Шмоклер), украинец (Дмитро Чуни) и один белорус (Оладислав Хандохи). О войне готова говорить только Генюшина, уехавшая из России с мужем и маленьким сыном после вторжения в Украину 24 февраля.

«Это было нашим четким заявлением», — сказала она о решении своей семьи на пресс-конференции в четверг. Сейчас они живут в Литве, гражданство которой имеет ее муж, и не собираются возвращаться в Россию до окончания войны. «Я думаю, что наши действия и жесты были больше, чем просто слова, которые я могу сейчас произнести».

Шмаклер, Чауни и Хандохи также выступили на пресс-конференции Клиберна, но представитель Клиберна сказал, что они не будут получать вопросы о политике или войне.

Финальные раунды выступлений проходят в пятницу и субботу, а победители объявляются в субботу вечером.

В четвертьфинале в Музыкальном центре Техасского христианского университета она была одета в Jinyoushin. Вишванка, традиционная украинская рубашка, чтобы показать свою солидарность с украинским народом. «Это был мой жест поддержки», — сказала она.

Генюшене считает старомодным рассматривать конкурентов как представителей своих стран. «Когда мы на сцене, мы представляем разные музыкальные школы», — объяснила она. «Мы не спортсмены. Нас не спонсирует правительство. Мы музыканты, работающие не по найму».

Она предпочитает говорить, что представляет как русскую, так и английскую музыкальные школы, пройдя стажировку в обеих странах.

Тем не менее трудно было не услышать связи с войной в финальном туре Международного конкурса пианистов имени Вана Клиберна в среду, когда три пианиста из Украины, России и Беларуси соответственно дали концерты с Симфоническим оркестром Форт-Уэрта.

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Джек Маркиз, президент и главный исполнительный директор Cliburn, сказал, что состав был непреднамеренным. Он предназначен для того, чтобы дать каждому пианисту одинаковое время отдыха между выступлениями.

Решение Клиберна разрешить россиянам участвовать в соревнованиях вызвало негативную реакцию тех, кто считает, что их следует запретить. На фортепианных конкурсах в Дублине и Хеннесе сначала было решено запретить участие русских, а затем было принято решение изменить курс.

«Мы говорили о том, чтобы предоставить платформу молодым музыкантам, где бы они ни находились, и мы не будем делать различий между ними», — сказал Маркес в телефонном интервью в среду.

«Конечно, если кто-то поддерживает войну, нам нужно будет кого-то дисквалифицировать и отправить домой. Но мы все равно считаем, что эти молодые музыканты тут ни при чем».

Говорят, что музыканты из Украины, России и Беларуси знают друг друга по международным конкурсам, и их видели говорящими по-русски о музыкальных вопросах. На пресс-конференции Джиньюшин сказал, что между ними не было никаких проблем или негативных взаимодействий.

«Здесь нас объединяет музыка», — добавила она. «Это самое важное».

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Все прямые трансляции транслируются бесплатно на cliburn.orgИ cliburn.medici.tv И youtube.com/thecliburn. Видео 4K HDR и объемный звук доступны по подписке. hyfi.live/ванклиберн.

Чтобы получить билеты на спектакль и получить информацию о прямой трансляции, позвоните по телефону 817-738-6536 или посетите cliburn.org. Выступления проходят в Bass Performance Hall, Fourth и Commerce в Форт-Уэрте.