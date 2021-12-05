В финальном спринте Россия вышла на женскую серию; Американцы возвращаются на четвертое место — FasterSkier.com

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Принесите высокие носки и блестки, сегодня день эстафеты Кубка мира.

Первые четыре этапа мужской гонки скользили как гармошка: первые четыре команды выходили на поле отдельно перед каждой передачей, а затем следующие несколько команд снова выходили на связь, так что первые три команды в женской гонке были хорошо видны с Начните. Второй раунд.

Это заявление не должно означать, что гонка менее напряженная. В эту лидирующую команду входили одни из лучших шведских спортсменов, которые доказали, что являются силой, с которой нужно считаться как в спринте, так и на дистанции, участвуя в глубоких гонках против России I, члены которой еще не вышли на этап Кубка мира в этом сезоне.

Домашняя история складывается в их пользу: Норвегия выиграла 17 из последних 18 серий чемпионатов мира и выиграла золотую медаль с той же командой, которая стартовала сегодня на прошлогоднем чемпионате мира в Оберсторфе, Германия. С выходом первых трех команд команда Norwegian I демонстрирует свою решимость продолжить серию.

В первом переходе к трем командам присоединились Германия во главе с Кэтрин Хенник и Финляндия I во главе с Йоханной Мадиндало.

Команда Соединенных Штатов I во главе с Хейли Свирпул обошла Рози Бреннан на 9-м месте (+21,6). На 2к, США я лидировал всего несколько секунд. К несчастью для американцев, Swirlpool вскоре после этого сломал корзину столба. В новой снежной гонке Swirlbull медленно начал терять время, изо всех сил стараясь свести потерянное время к минимуму.

Ко второй передаче Швеция I, Россия I и Норвегия были в пределах 1,2 секунды друг от друга, но почти на 20 секунд опережали Chase Group. Это было в порядке Вчерашний победитель в беге на 10 кмФрида Карлсон (Швеция) встретилась с Хейди Венкая (Норвегия), занявшей девятое место, и Натальей Напиовой (Россия), занявшей пятое место.

Дав капитанам несколько секунд, но продвигаясь по позициям, Бреннан вытащил команду US I на шестое место, прежде чем они достигли Финляндии I и Германии, которые были отмечены десятью секундами ранее.

В первом этапе она соревновалась с чемпионкой Норвегии на длинных дистанциях Терезой Йохак, Эппой Андерсон (Швеция) и Татьяной Сориной (Россия). Андерсон сделала первый толчок, чтобы задать тон приближающемуся финальному раунду, но она не могла оторваться. Во время последнего обмена женщины остались вместе и отметили друг друга в течение секунды.

Создавая темп Бреннана, Джесси Дикинс проскользнул третьей ногой для американцев. Учитывая энергию, которую мы ожидали от Дикинса во время эстафеты, он усовершенствовал свой учебный план, уделил время лидерам и вывел свою команду на четвертое место в финальном переходе. Осталось всего 26,4 секунды, поэтому финиш на Лиллихаммере невозможен.

Однако эта инициатива высветила коллективный потенциал его команды и дала понять, что она не достигла будущего этапа. Хотя до Олимпийских игр в феврале не будет испытаний металла в эстафете, это событие определенно будет в центре внимания, поскольку американские женщины в этом сезоне стремятся к вершине.

После гонки Дикинс прокомментировал свой третий гоночный опыт, который был для него новым уровнем, и объяснил, как он работал с Норвегией II. Ракнхильд должен продвинуть обе команды на поле Хога.

На полпути через его ногу, якорь Норвегии, Хелен Фосхольм начала сильно бить. Она сделала трехсекундный перерыв с 1,6 км, но, похоже, она сожгла несколько спичек, чтобы продолжить свои усилия. Моа Олсен (Швеция) и Вероника Стефанова (Россия) восстановили контакт, и трио пробилось на стадион через последний километр.

В финальном рывке Стефанова поспешила вперед, чтобы одержать победу над Россией I, в то время как Ольсен и Фоссельм немного отстали, чтобы закончить фото. Старт Швеции был впереди Норвегии, которая замкнула сцену с Россией, остановившей часы на 54: 40,6, за ней следовали Швеция I со вторым (+1,1) и Норвегия I с третьим (+1,2).

По завершении восторженная российская команда сделала FIS следующие комментарии.

«Это было здорово, — сказала капитан Юлия Стуббук от имени своей команды. «Сегодня мы очень счастливы. Сегодня матч прошел хорошо. Сегодня у нас есть маленькая Джокер, наша новая юная звезда. Она была так хороша».

Стубак передал его Стефановой, которая была самой молодой участницей коллектива в свои 20 лет. Степанова была национальной чемпионкой в ​​спринте на 15 км вольным и свободным стилем на чемпионате России в Грово-Чебецке в прошлом году и выиграла 5 км в произвольной программе на чемпионате мира среди юниоров 2021 года в FIN, Воган. Он участвует в гонках во второй раз на уровне Кубка мира в эти выходные и впервые в сезоне начинает этап Кубка мира.

Когда Стефанова очаровательно взяла микрофон, он рассмеялся: «Это так необычно». «У меня замечательный коллектив — спасибо, дамы».

Отвечая на вопрос о том, насколько важна олимпийская эстафета и мировоззрение команды, женщины посмотрели друг на друга с уверенностью.

«Тогда мы просто обратили на это внимание [will be] Хороший матч, — просто сказала Стефанова.

Джулия Керн поставила на якорь команду US I с Викторией Карл из Германии, защищая тактический финальный спринт с помощью драфта, который она точно определила. В середине четверти погоня отстала от лидеров команд на десять секунд, прежде чем помешала плану несчастного случая.

Керн, выздоравливающий в начале последнего восстания, вошел на стадион у арки вместе с жасмин Джонс из Финляндии. На фотофинише две женщины перебросили свои ботинки за финиш и разогнались до ровной линии. Сообщалось даже о времени с точностью до одной десятой секунды, но Керн был полон решимости получить небольшое преимущество над Джонсо, поставив американок на четвертое место после смелых командных усилий.

После гонки Керн объяснила свой тактический подход к опорной ноге и то, что было упущено камерами, условиями учебной программы и перспективой американских женщин с дополнительным интеллектом, которые следят за олимпийской эстафетой.

Как свидетельство роста лыжных гонок в Соединенных Штатах, сегодня в Лиллихаммере выступила вторая американская женская команда. Сидни Палмер-Леже, Кэтрин Октан, София Локли и Нови МакКейб финишировали сегодня 13-м (+4: 30,9), в основном из U23. Первая американская команда ожидала в конце встречи со своими товарищами по команде через линию.

В интервью после гонки главный тренер американской Sky Team Мэтт Уиткомб рассказал о выборе женских команд, о том, как новый снег повлиял на гонку, и о совместных усилиях команды по процветанию во время длинных гонок на выходных в начале этого сезона. . (Примечание: в этом аудио есть комментарии о реле для мужчин и женщин, впервые обращенных к мужчинам.)

В гонке за Северную Америку женская команда Канады в составе Дарии Битти, Кэтрин Стюарт-Джонс, Сентрин Браун и Майя Макизак-Джонс заняла 16-е место (+5: 31,9).

Гонка продолжится в следующий уик-энд в Давосе, штат Нью-Йорк, в воскресенье, 12-го числа, с дистанцией 10/15 км вольным стилем в субботу, 11 декабря, спринтом вольным стилем.

Окончательные результаты