В этом году Россия нацелится на Луну с помощью миссии “Луна 25”

Теперь, когда Америка снова начинает с нетерпением ждать отправки людей, конкурирующие нации, похоже, тоже проснулись. Когда-то являвшиеся грозным врагом американцев в космосе, русские с тех пор, как закончилась программа космических шаттлов, были вынуждены выполнять миссии такси, в результате чего людей отправляли на Международную космическую станцию ​​в мощной ракетной капсуле «Союз».

Но теперь, благодаря SpaceX, а вскоре и Boeing, у США и Европы есть альтернативы, и русские не могут рассчитывать на вечную транспортировку астронавтов и астронавтов. Кроме того, они не могут позволить Соединенным Штатам иметь такое преимущество в колонизации Луны. Итак, впервые за очень долгое время (около 45 лет) Роскосмос наконец планирует полет на Луну.

Луна 25 – это его название, и его планируется запустить этой осенью. Целью является южный полюс Луны, та же область, где астронавты Artemis выйдут из роскошного посадочного модуля SpaceX к середине этого десятилетия. У Luna 25 нет сложного оборудования на борту, и он в основном предназначен для проверки технологии посадки, разработанной в России.

Почему русские это делают? Что ж, по словам консультанта Российского института космических исследований, «Луна – центр нашей программы на следующее десятилетие», Потому что, давайте посмотрим правде в глаза, все будут туда в следующие годы.

В долгосрочной перспективе Россия уже объявила, что она вступила в партнерство с Китаем для обсуждения способов создания совместной научной спутниковой станции на поверхности или на орбите.