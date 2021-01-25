В эфире новые фильмы: «Рок-лагерь» и «Отпусти».

Judas Priest (слева) Ричи Фолкнер, Скотт Киллер и Роб Хэлфорд вместе с фанатом снимают документальный фильм «Rock Camp».



Когда мне было чуть за тридцать, мне дали задание провести два дня в тренировочном лагере весенней команды California Angels. (Я писал о двух молодых российских игроках, первый из которых записался играть в профессиональный бейсбол в США).

Сотрудник по связям с общественностью, создавший его, сказал, что я должен надеть спортивную одежду и взять перчатки. Атмосфера вокруг лагеря была достаточно спокойной, так что, поскольку я играл в игру после окончания средней школы, я, вероятно, смог бы играть с интервьюируемыми.

Два тренера позволили мне раскрутить мух и взять несколько мячей на второй базе. (Они не позволили мне выступить против живого выступления, они просто думали, что это слишком опасно.)

Звучит круто, правда?

Не было. Я был взволнован, и даже думал, что смогу сойти за опытного второстепенного игрока, но когда я туда попал, все пошло быстрее, чем я ожидал. Все были крупнее, сильнее и гибче, чем я ожидал. Ходы, которые я делал тысячу раз – например, переворачивание маленькой коляски в первый раз после подачи мяча – казались мне странными.

Даже российские спортсмены – один из них был теннисистом; Другой, Каякер, имевший лишь два года ограниченного опыта в бейсболе, выглядел на поле как дома.

Я вспоминаю об этом опыте, когда смотрю рекламу «фэнтезийного лагеря», которая позволяет обычным людям (в основном мужчинам среднего возраста) платить тысячи долларов, чтобы носить форму и играть против вышедших на пенсию профессионалов. Профессионалы играют с вами так же, как родители играют с маленькими детьми, независимо от их возраста или физической подготовки. Они могут подумать, что ты милый.

Уровни игры лишают честного спортсмена шансов против кого-то, кто играл на высшем уровне. Может быть весело посидеть сложа руки и послушать истории о былых временах и повеселиться, но просто постарайтесь соревноваться. Они вырежут тебе сердце.

С Рок-н-ролльным Fantasy Camp все могло быть иначе. RRFC был основан в 1997 году промоутером Дэвидом Фишофом и (за определенную плату) дает меломанам возможность общаться и играть с такими профессионалами, как Элис Купер, Роджер Долтри, Винни Аппис, Нэнси Уилсон и Дэйв Мастейн.

Документальный фильм «Рок-лагерь», посвященный повторению фэнтези-лагеря 2019 года, можно взять напрокат на сайтах afisilver.afi.com, www.angelikaanywhere.com и themiracletheatre.com, и он имеет положительный тренд на 89% на Rotten Tomatoes (несмотря на то, что большинство положительные отзывы Это мягкие одобрения; никто не утверждает, что это отличный фильм.) Он не оценивается и длится 87 минут.

Кроме того, по запросу предоставляется «Let Him Go», Diane Lane / Kevin Costner / Lesley Manville Modern Western. Речь идет о паре (Линн и Костнер), которые в середине 1960-х путешествуют из Монтаны в Северную Дакоту в поисках своего трехлетнего внука.

«Американская мечта» транслируется на различных платформах под руководством оскароносного оператора Януса Камински («Список Шиндлера», https://www.arkansasonline.com/news/2021/jan/22/rock-camp-let- him- go-now-streaming / “Спасти рядового Райана”). В триллере снимались Люк Брейси, Мишель Хьюсман и Ник Шталь в рассказе о русском гангстере (Шталь), который участвует в строительном проекте вместе с двумя наивными американскими партнерами.

Если не считать участия Камински – он руководил им раньше, с ужасающими «Потерянными душами» и польским фильмом «Хания» в его автобиографии – для этого проекта, похоже, не так много работы.

В еще одном потоковом триллере с рейтингом R «Не говори души» Рэйн Уилсон играет охранника – реплику Лесси – которая оказывается в ловушке в колодце, преследуя двух братьев (Фионн Уайтхед и Джек Дилан Грейзер), которые ограбили дом. платить по счетам за их больную мать (Мина Сувари).

Не пропустите новозеландскую комедию Тайки Вайтити “Baby Done”, которую мы сегодня регулярно транслируем. Шумиха вокруг этого сильна.