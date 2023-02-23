Владимир Путин подарил президенту Джо Байдену русский стол премиум-класса на 12 000 долларов после их встречи в Женеве в июне 2021 года, что стало самым дорогим подарком, полученным Байденом от иностранного лидера в том году.

новое правительство отчет Мастерская Холуйской лаковой миниатюры перечислила набор для письма и ручку среди десятков предметов, которые Байден и другие чиновники администрации получили в том году. Байден принял это от российского президента в рамках их встречи на высшем уровне, которая была последней и единственной личной встречей перед вторжением России в Украину год назад.

Когда два месяца назад президент Украины Владимир Зеленский посетил Белый дом, у него был гораздо более скромный экспонат: американский флаг.

Первая леди Джилл Байден приняла шелковый ковер первой леди Афганистана за 19 200 долларов в июне 2021 года, всего за несколько недель до того, как правительство ее мужа пало перед лицом быстрого захвата власти талибами после вывода американских войск.

Федеральный закон требует, чтобы Государственный департамент перечислял любые подарки от иностранных высокопоставленных лиц высокопоставленным чиновникам США на сумму, превышающую 415 долларов США.

Годовой отчет Управления начальника протокола дает представление о том, как иностранные лидеры пытаются персонализировать дипломатию с Белым домом.

Например, тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подарил Байдену две собачьи миски, среди прочего, по поводу их первой личной встречи в июне 2021 года. Первым подарком, который принял Байден, была хрустальная миска от премьер-министра Ирландии, хотя В отчете не отмечается, что он полон растительности.

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Президент Вьетнама подарил Байдену песочную доску — для Байдена. Королева Елизавета II показала Байдену свою фотографию в рамке, как это было принято у покойного британского монарха.

Согласно отчету, большинство предметов, полученных Байденом, были переданы в Национальный архив, но некоторые, например портрет королевы, были оставлены для «официальной демонстрации». Байден также сохранил рисунок ручкой дома своего детства в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, подарок от тогдашнего канцлера Германии Ангелы Меркель.

Вице-президент Камала Харрис также хранила шахматы, подаренные ей премьер-министром Индии Нарендрой Моди в сентябре 2021 года.

Госсекретарь Энтони Блинкен был одним из немногих чиновников, которые предпочитали покупать полученные от правительства подарки — вино, книги и монеты, подаренные Папой Франциском.