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В Halo Infinite появилось больше многопользовательских плейлистов, таких как SWAT и Slayer.

4 декабря, 2021
Artem Sokolov

Это было Менее чем через месяц С момента выпуска бесконечная аураМногопользовательский режим, но с тех пор разработчик 343 Industries учитывает отзывы сообщества, пока команда планирует будущие изменения в игре. Включает мод бесконечная аураМногопользовательские плейлисты.

В Твиттере менеджер сообщества 343 Джон Юнишек пролил свет на планы игры, заявив, что студия работает над добавлением плейлистов Fiesta, Tactical Slayer (SWAT) и Free-For-All «до конца года». Они не будут готовы к этому бесконечная аураДругими словами, его официальный запуск состоится 8 декабря.

Юнишек также сказал, что разработчики планируют добавить плейлист Social Slayer, но этого не произойдет. бесконечная аура Даже после праздников.

Это большое изменение, потому что игроки не могут выбрать плейлист для одиночной игры в текущей версии бесконечная аура. Вместо этого игрокам предоставляется выбор случайных режимов игры, поэтому, если вы хотите придерживаться предсмертного боя или избегать целевых миссий, вам не повезло.

Это не первое изменение 343, которое было реализовано после отзывов игроков. До этого объявления игроки также выражали озабоченность по поводу бесконечная аураПродвинутый боевой пропуск. В ответ 343 объявили, что игроки смогут набираться опыта, играя определенное количество матчей каждый день.

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