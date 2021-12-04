В Halo Infinite появилось больше многопользовательских плейлистов, таких как SWAT и Slayer.

Это было Менее чем через месяц С момента выпуска бесконечная аураМногопользовательский режим, но с тех пор разработчик 343 Industries учитывает отзывы сообщества, пока команда планирует будущие изменения в игре. Включает мод бесконечная аураМногопользовательские плейлисты.

В Твиттере менеджер сообщества 343 Джон Юнишек пролил свет на планы игры, заявив, что студия работает над добавлением плейлистов Fiesta, Tactical Slayer (SWAT) и Free-For-All «до конца года». Они не будут готовы к этому бесконечная аураДругими словами, его официальный запуск состоится 8 декабря.

Поговорим о плейлистах Halo Infinite!

Мы читаем ваши заметки и работаем над планами добавить плейлисты Fiesta, Tactical Slayer (SWAT) и Free-For-All, пока мы говорим. Они не приземлятся до 8 декабря, но команда пытается их успеть до конца года. — Джон Юникек (@Unyshek) 3 декабря 2021 г.

Юнишек также сказал, что разработчики планируют добавить плейлист Social Slayer, но этого не произойдет. бесконечная аура Даже после праздников.

Плейлист Social Slayer (с несколькими вариациями) также находится в разработке (мы чаще всего видим этот запрос), но мы не сможем подготовить его до окончания праздников. Мы надеемся, что вы сможете понять и получить удовольствие от людей, прибывающих до того, как команда сделает заслуженный перерыв! — Джон Юникек (@Unyshek) 3 декабря 2021 г.

Это большое изменение, потому что игроки не могут выбрать плейлист для одиночной игры в текущей версии бесконечная аура. Вместо этого игрокам предоставляется выбор случайных режимов игры, поэтому, если вы хотите придерживаться предсмертного боя или избегать целевых миссий, вам не повезло.

Это не первое изменение 343, которое было реализовано после отзывов игроков. До этого объявления игроки также выражали озабоченность по поводу бесконечная аураПродвинутый боевой пропуск. В ответ 343 объявили, что игроки смогут набираться опыта, играя определенное количество матчей каждый день.

бесконечная аураМногопользовательский режим, который является бесплатным, теперь доступен на Xbox One, Xbox Series X и ПК с Windows. Полная версия игры, включая ее кампанию, выйдет на следующей неделе.