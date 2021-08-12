В League of Legends Russia появилась функция поиска друзей, в том числе возможность поиска похожих игроков.

Восстание в России нашло решение для одиноких солдат.

Функция «Ищу друзей» Недавно добавленный Лига Легенд Клиент дает игрокам возможность общаться с незнакомцами.

На стадии бета-тестирования эта функция, доступная по выходным и выходным, включает в себя профайл со списком информации об игроке, такой как его предпочтительный маршрут и любимый режим игры. Также есть опция голосового чата, ссылка на них OPGG, И их рейтинг по умолчанию.

Захватите экран с помощью Riot Games

При необходимости игроки могут выбирать свои профили индивидуально. Но для тех, кто ищет дружбы, есть способ найти похожих игроков через компьютерную базу данных. По выходным они ищут игрока поддержки, который предоставляется бесплатно по вечерам на Gold II и выше, и, если у них есть доступ к Discord, они могут сохранить поисковую систему в соответствии с этой спецификацией.

Функция поиска друзей не является постоянным дополнением к игре и доступна только игрокам, имеющим доступ к российским серверам. Впервые он был обнаружен пользователем Reddit. Паппу16.

Захватите экран с помощью Riot Games

Если это окажется успешным, ничто не помешает бунту добавить эту функцию на североамериканские и европейские серверы. Желание завести новых друзей, безусловно, приветствуется.

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