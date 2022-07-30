«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию

Логотип «Газпрома» появляется на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге, Россия, 15 июня 2022 г. REUTERS/Anton Vaganov

Россия применяет рублевую систему за газ к «недружественным» странам

Латвийский чиновник говорит, что ожидается небольшой эффект

Евросоюз согласился сократить потребление газа этой зимой

(Рейтер) — Российская газовая компания «Газпром» заявила в субботу, что прекратила поставки газа в Латвию после того, как ее обвинили в нарушении условий поставок. Прибалтийское государство заявило, что этот шаг не окажет существенного влияния на ее поставки газа.

Россия уже прекратила поставки газа в Польшу, Болгарию, Финляндию, Нидерланды и Данию, которые отказались платить за газ в соответствии с указом президента Владимира Путина об открытии рублевых счетов в российском банке.

Россия также приостановила продажу газа Shell Energy Europe в Германии.

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В заявлении «Газпрома» в субботу не уточнили условия поставок газа, что Латвия, член Европейского союза и военного альянса НАТО, граничащая с Россией, якобы нарушила условия поставок газа.

Эдийс Сайканс, заместитель министра иностранных дел по энергетической политике в Министерстве экономики Латвии, сказал, что шаг «Газпрома» не будет иметь большого эффекта, учитывая, что Латвия уже приняла решение о запрете импорта российского газа с 1 января 2023 года.

«Мы не видим каких-либо существенных последствий от такого шага», — сказал он.

Заявление «Газпрома» было сделано на следующий день после того, как латвийская энергетическая компания «Латвияс Газе» заявила, что покупает газ в России и платит в евро, а не в рублях, как это требуется при ведении бизнеса с «Газпромом».

Однако в пятницу представитель Latvijas Gaze заявил, что не покупал газ у Газпрома. Latvijas Gaze не назвала своего российского поставщика, сославшись на коммерческую тайну.

Latvijas Gaze не сразу ответила на просьбу о комментариях в субботу после заявления Газпрома.

Страны Европейского Союза во вторник согласовали чрезвычайное положение об ограничении использования газа этой зимой в рамках подготовки к отключению сомнительных поставок из России.

В марте Путин заявил, что крупнейший в мире производитель природного газа потребует от стран, классифицируемых как «недружественные» по их позиции в отношении действий Москвы на Украине, платить за трубопроводный газ в рублях.

Европейская комиссия, предупредившая, что выполнение распоряжения Путина может нарушить санкции ЕС, наложенные на Москву, призвала компании продолжать платить в валюте, согласованной в их контрактах с «Газпромом». Большинство из них в евро или долларах.

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Дополнительный репортаж Августа Станкявичюса в Вильнюсе. Под редакцией Уильяма Маклина и Эндрю Коуторна.

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