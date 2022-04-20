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Галерея: вот более пристальный взгляд на прошлые рекорды Xenoblade, чем ожидалось 3

20 апреля, 2022
Artem Sokolov
Фото: Nintendo/Монолит Софт

Если вы не жили под обломками Мехона, вы это знаете. Хроники ксеноблейда 3 Я получил новый трейлер вчера из ниоткуда. Но, что еще более захватывающим, игра будет много Раньше, чем мы думали Будет — 29 июля! Предзаказы тоже уже открыты!

В новом трейлере появилось много новых сюжетных ритмов, демонстрирующих персонажей, окружение, боевую систему и даже музыку. Множественные локации игры напоминают нам несколько локаций из Хроники Ксеноблейда И Хроники Ксеноблейда 2, очень. Честно говоря, он выглядит великолепно и, кажется, цветет.

Пока мы все с пеной у рта смотрели на новый трейлер, это было японский сайт Ибо игра открыта. И если вас не зацепила классная основная тема, доносящаяся из динамиков, копните немного глубже, и вы найдете совершенно новые скриншоты. К счастью, мы собрали для вас их коллекцию, так что взгляните на то, как может выглядеть ваше будущее в Xenoblade Chronicles 3:

Бои как всегда хаотичны, и похоже, что история будет наполнена драмой в стиле ксено и риском, который мы знаем и любим. Мы говорили о том, что делает серию Xenoblade такой привлекательной и почему вы должны быть так взволнованы тем, что был представлен Launch 3, который вы должны прочитать:

У нас также есть больше информации о некоторых новых персонажах, которых мы встретили во вчерашнем трейлере. Сводки переведены автоматически, поэтому они могут быть не совсем точными, но должны дать нам хорошее представление о том, кого мы встретим в Иониусе.

Этель

Этель XB3
картина: Нинтендо / Монолит Софт

Военачальник «Колонии 4» Кевеса. Двойное использование с тонким мечом.

изольгия

Исульги XB3
картина: Нинтендо / Монолит Софт

Командир армии «лямбда-колонии» во главе с Агнусом. Раньше он был боссом Тиона, но теперь он нацелился на Тиона и его друзей во имя мести.

камера навигации

Камера Navi XB3
картина: Нинтендо / Монолит Софт

Командующий армией Дельта, колония Агнус. Пользователь длинного копья.

Герника Ван Дамм (Вандхэм)

Ван Дамм XB3
картина: Нинтендо / Монолит Софт

Таинственный человек появился перед Ноем, сражающимся на поле боя.

таинственный гигант

Гигантский XB3
картина: Нинтендо / Монолит Софт

Внезапно перед Ноем и Мио появился великан. Ной и его друзья были захвачены превосходящей силой.

Рико

Рико XB3
картина: Нинтендо / Монолит Софт

Нобун из армии Кевиса, работающий с Ноем и другими. Он отвечает за механику.

манана

Манана XB3
картина: Нинтендо / Монолит Софт

Нобун из армии Агнуса, работающий с Мио и другими. Он отвечает за приготовление пищи и любит поесть.

нет. Там точно никого не узнаешь. Ни за что.

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Впереди много интересной информации о Xenoblade Chronicles 3, так что сказать, что это только вершина айсберга, — ничего не сказать.

Мы обязательно будем держать вас в курсе событий, а пока дайте нам знать, как вы взволнованы, в комментариях!

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