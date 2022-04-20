Галерея: вот более пристальный взгляд на прошлые рекорды Xenoblade, чем ожидалось 3

Если вы не жили под обломками Мехона, вы это знаете. Хроники ксеноблейда 3 Я получил новый трейлер вчера из ниоткуда. Но, что еще более захватывающим, игра будет много Раньше, чем мы думали Будет — 29 июля! Предзаказы тоже уже открыты!

В новом трейлере появилось много новых сюжетных ритмов, демонстрирующих персонажей, окружение, боевую систему и даже музыку. Множественные локации игры напоминают нам несколько локаций из Хроники Ксеноблейда И Хроники Ксеноблейда 2, очень. Честно говоря, он выглядит великолепно и, кажется, цветет.

Пока мы все с пеной у рта смотрели на новый трейлер, это было японский сайт Ибо игра открыта. И если вас не зацепила классная основная тема, доносящаяся из динамиков, копните немного глубже, и вы найдете совершенно новые скриншоты. К счастью, мы собрали для вас их коллекцию, так что взгляните на то, как может выглядеть ваше будущее в Xenoblade Chronicles 3:

Бои как всегда хаотичны, и похоже, что история будет наполнена драмой в стиле ксено и риском, который мы знаем и любим. Мы говорили о том, что делает серию Xenoblade такой привлекательной и почему вы должны быть так взволнованы тем, что был представлен Launch 3, который вы должны прочитать:

У нас также есть больше информации о некоторых новых персонажах, которых мы встретили во вчерашнем трейлере. Сводки переведены автоматически, поэтому они могут быть не совсем точными, но должны дать нам хорошее представление о том, кого мы встретим в Иониусе.

Этель

Военачальник «Колонии 4» Кевеса. Двойное использование с тонким мечом.

изольгия

Командир армии «лямбда-колонии» во главе с Агнусом. Раньше он был боссом Тиона, но теперь он нацелился на Тиона и его друзей во имя мести.

камера навигации

Командующий армией Дельта, колония Агнус. Пользователь длинного копья.

Герника Ван Дамм (Вандхэм)

Таинственный человек появился перед Ноем, сражающимся на поле боя.

таинственный гигант

Внезапно перед Ноем и Мио появился великан. Ной и его друзья были захвачены превосходящей силой.

Рико

Нобун из армии Кевиса, работающий с Ноем и другими. Он отвечает за механику.

манана

Нобун из армии Агнуса, работающий с Мио и другими. Он отвечает за приготовление пищи и любит поесть.

нет. Там точно никого не узнаешь. Ни за что.

Впереди много интересной информации о Xenoblade Chronicles 3, так что сказать, что это только вершина айсберга, — ничего не сказать.

Мы обязательно будем держать вас в курсе событий, а пока дайте нам знать, как вы взволнованы, в комментариях!