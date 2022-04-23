Галерея: все новые скриншоты Sonic Origins, выпущенные на Switch в июне

Встроить твит Набор MD был хорошим набором высококачественных игр, но это была прошивка на эмуляторе с кучей лагов, проблемами со звуком и т. д. Это игры 4/5, полностью перестроенные с нуля на современном движке со множеством дополнений и модификаций и, самое главное, большим количеством разблокируемых предметов, испытаний, атак с очками, атак на время, списков лидеров, зеркальных режимов, рывков с боссами, режимов спецучастков. только и т.д. Чтобы сделать его намного более долговечным для тех, кто действительно заботится об этих вещах и играл в эти игры сотни раз и хочет продолжать делать это новыми интересными способами.

44 доллара кажутся мне выгодной сделкой, особенно по сравнению с 60 долларами за 3 едва затронутых ПЗУ в Mario 3D All Stars. (И, кстати, я тоже с радостью купил, потому что люблю эти три игры. Я не ненавижу Марио.) Но, конечно, ваша точка зрения будет зависеть от того, насколько вы лично заинтересованы в этих конкретных играх. С моей точки зрения, это будет окончательный способ сыграть в 5 моих самых любимых игр, которые я купил в 90-х и с тех пор не переставал переигрывать. Но для тех, кто лишь смутно заинтересован, возможно, прошивка Megadrive (или пакет расширения NSO) обеспечит лучшее разнообразие для погружения и выхода. Я тоже понимаю эту точку зрения, хотя она очень далека от моей собственной, я уважаю ее.