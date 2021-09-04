Гарет Бэйл: капитан Уэльса поддержит товарищей по команде за пределами поля, если они подвергнутся расовому насилию | новости футбола

Гарет Бейл сказал, что поддержит своих товарищей по команде Уэльса, которые покинут поле, если они столкнутся с расистскими оскорблениями во время матча.

ФИФА ввела дисциплинарные меры в связи с отборочным матчем чемпионата мира Англии в Венгрии в четверг после того, как дуэт англичан Джадд Беллингхэм и Рахим Стерлинг подверглись расовому насилию и стали жертвами обезьяньих песнопений.

«Если что-то не уладится, так оно и будет», – сказал Бейл о перспективе ухода игроков с поля.

«Если что-нибудь случится с нашими игроками, и они захотят уйти с поля, я был бы полностью за это.

«Футбольные квалификации важны, но эти вещи важнее футбола.

«Если мы чувствуем, что нам не была предоставлена ​​защита, и что руководящие органы обращаются с нами правильно, и единственный способ получить наилучший ответ – это уйти, тогда я буду полностью за это.

«В конце концов, это правильный поступок, и это важнее, чем футбол.

«Мы не обсуждали это. Но у нас будет это обсуждение, если это произойдет, и мы все согласны с этим, потому что мы – команда, которая придерживается друг друга, и если кто-то станет мишенью, мы поступим правильно».

Пожалуйста, используйте браузер Chrome для доступного видеоплеера

Рахим Стерлинг подвергся расовому насилию со стороны венгерского болельщика во время победы Англии в квалификационном матче чемпионата мира 4: 0 в Будапеште в четверг (Предупреждение: это видео содержит расистский жест).



Валлийский дуэт раввин Матондо и Бен Кабанго – одни из многих профессиональных футболистов, которые в прошлом сезоне подверглись расистским оскорблениям в Интернете.

Белл сказал, что страны, сторонники которых виновны в нескольких преступлениях на почве расизма, могут быть наказаны запретом на участие в международных соревнованиях.

Он добавил: «Это расстраивает. Я не знаю, почему они проводят эти трудоемкие расследования, когда их ясно видно. Необходимо принять меры, чтобы их остановить».

«Я не знаю, насколько это опасно, но проще всего … запретить ли вы болельщикам посещать стадион или они будут продолжать делать это часто, что, кажется, случается, вы запретите стране участвовать в соревнованиях.

«Если эта страна продолжает делать эти ужасные жесты, возможно, лучше всего от них избавиться, отложить их и, надеюсь, усвоить урок таким образом».

Kick It Out, чтобы сообщить о расизме

Форма онлайн-отчетности | выгнать ее

Kick It Out – это организация футбольного равенства и интеграции, работающая во всех секторах футбола, образования и общества, чтобы бороться с дискриминацией, поощрять инклюзивные практики и проводить кампании за позитивные изменения.

www.kickitout.org

рисунок:

Бэйл сыграл в первых трех матчах испанской лиги в этом сезоне “ Реал Мадрид ”



Бейл о возвращении мадридского Реала и поединке белорусов

Бэйл вернулся в «Реал Мадрид» и играет матчи после того, как провел прошлый сезон в аренде в «Тоттенхэме».

32-летний футболист говорит, что находится в «лучшем окружении» с Карло Анчелотти, который был тренером, когда он перешел в «Реал» в 2013 году, сменив Зинедина Зидана на «Бернабеу».

«Всегда приятно находиться в хорошей среде», – сказал Белл.

«Я думаю, что главная причина, по которой я поехал в« Тоттенхэм », заключалась в том, что я знал, что это будет лучшая обстановка для меня, перерыв, который мне, вероятно, был нужен в то время.

“Я прекрасно провел время в” Шпорах “. Он определенно помог мне мысленно вернуться в более счастливое место. Я думаю, это еще раз продемонстрировало мое возвращение с Уэльсом на Евро.

«Я привез это в« Реал Мадрид »в этом сезоне, так как в любом случае, очевидно, для меня условия лучше.

«Просто находясь в более счастливом месте … Я думаю, каждый игрок скажет вам, что если он мысленно находится в более счастливом месте, то физически он почувствует себя лучше и будет лучше выступать».

Пожалуйста, используйте браузер Chrome для доступного видеоплеера

Основные моменты международного товарищеского матча между Финляндией и Уэльсом



Уэльс возобновляет отборочную кампанию чемпионата мира в России, поскольку команда Роберта Пейджа не смогла въехать в Беларусь по воздуху из-за санкций против правительства Минска.

Выбор места проведения УЕФА вызвал споры, поскольку игрокам необходимо передавать личную информацию для получения въездных виз в Россию.

«Это не идеально, но мы должны были это сделать, – сказал Бэйл, который выиграет свой 98-й матч в сборной за Уэльс против Беларуси. – Но мы должны были это сделать. Россия была не лучшим нейтральным местом.

«Я удивлен, что нейтральный стадион не был« Уэмбли », если честно. Все остальное, кажется, есть! Но теперь это сделано, и нам просто нужно двигаться дальше.

«Все будут солгать вам, если скажут, что не хотят играть на чемпионате мира за свою страну.

«Сейчас мы находимся в самом разгаре отборочных матчей чемпионата мира, и все мы морально и физически готовы попробовать и сделать это».

Уэльс играет в отборочном матче чемпионата мира в группе E против Беларуси в Казани, Россия, в воскресенье, в прямом эфире Sky Sports Футбол С 13.30 (14.00).