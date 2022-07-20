Генеральный директор донецкого «Шахтера» раскритиковал ФИФА за решение разрешить иностранным игрокам бесплатно покинуть Украину до 2023 года | футбольные новости

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Балкин обвинил ФИФА в «халатности» после принятия правила, позволяющего иностранным футболистам бесплатно уезжать в Украину до 2023 года.

Украинские чемпионы, которые играют в Лиге чемпионов в этом сезоне, требуют от руководящего органа возмещения ущерба в размере миллионов фунтов стерлингов за потерянные доходы от трансферов после того, как игрокам было разрешено приостановить свои контракты на год из-за продолжающегося вторжения России.

Балкин говорит, что клуб намеревался продать этих игроков, в том числе Манора Соломона, связанного с «Фулхэмом», и хотел, чтобы выручка покрывала убытки и долги, в том числе будущие платежи, причитающиеся другим клубам за покупку предыдущих игроков.

ФИФА говорит, что проконсультировалась со всеми соответствующими заинтересованными сторонами в Украине, прежде чем принять решение, но Балкин не считает, что они говорили с украинскими клубами, федерацией футбола или украинскими лигами.

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Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Балкин обвинил ФИФА в «халатности» после принятия правила.





«Мы позвонили в юридический отдел ФИФА и сказали: «Это слишком сложно, давайте решим проблему», — сказал он. — Но они полностью проигнорировали наше сообщение. Никакого ответа». Новости Скай Спорт.

«Тогда мы связались с украинской федерацией, создали письмо со всеми клубами, отправили его в ФИФА и вообще не получили ответа.

«У нас было много аргументов, даже журналисты, которые обращались в ФИФА с вопросом: «Общались ли вы со всеми основными заинтересованными сторонами?» Они (ФИФА) сказали «да». Но они полностью проигнорировали Украинскую федерацию, клубы и нашу Премьер-лигу.

Тем временем они связались с форумом Мировой лиги. Какую ответственность несет эта организация? Это абсурд. пренебрегать ими в процессе принятия решений.

«Они должны консультироваться со всеми сторонами, особенно с украинскими клубами. Все европейские организации поддерживают Украину. Как они могут так поступать?

«Если вы ограбили наших игроков по своим правилам, (вы должны) сказать: «Хорошо, в таком случае у вас война, сложная ситуация, (поэтому) вам не нужно платить этот долг клубам».

«С одной стороны, они ничего не сделали». Вы должны выплатить долги клубов до 50 миллионов евро. С другой стороны, они украли наших игроков. что нам делать? Они просто убивают нас. Никто не обращал внимания, никто нас не спрашивал.

«Этот режим дал клиентам больше возможностей и сделал их богаче, чем раньше.

«Я слышал от ФИФА, что они пытаются обеспечить какую-то безопасность легионерам. Спустя долгое время после начала войны все легионеры были в безопасности в течение одной недели. Ни один легионер не заплатил за возвращение. Я договорился с все, что можно было одолжить и продать, и все были счастливы, даже агенты были счастливы.

«Но ФИФА взломала нашу финансовую систему и уничтожила все».

«Фулхэм» отказался от сделки с «Мэнор Соломон»

Согласно решению ФИФА, «Фулхэм» подписал однолетний контракт с вингером Соломоном, о котором должно быть объявлено в августе.

«С «Фулхэмом» мы завершили почти все», — сказал Балкин Sky Sports News. «Мы обменялись трансферными контрактами.

«Мы исправили все пункты в контрактах. Со своей стороны мы подписали контракт, заверили его печатью и отправили в «Фулхэм» для подписания с той стороны.

«ФИФА издала седьмой закон, и на следующий день они прислали мне (Фулхэму) электронное письмо, в котором большое спасибо, мы вышли из сделки, мы возьмем игрока».

«Фулхэм» отказался комментировать обвинения, когда с ним связались. Новости Скай Спорт.

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«Фулхэм» подписал годичный контракт с нападающим Мэнором Соломоном.





«Шахтеру» также грозит потеря исмаилитского бразильского левого защитника и бывшего нападающего «Манчестер Сити» Оларинваго Каюда при тех же обстоятельствах, и любой переход в другое место приведет к расторжению их контрактов с «Шахтером».

Слиман вернется в «Шахтер» только за полгода до окончания контракта, поэтому он также сможет поговорить с зарубежными клубами и согласовать предварительный контракт на 1 января 2024 года. Это касается и бразильского нападающего Тите, у которого есть был связан с Лионом.

«Шахтер» также написал письмо в Спортивный арбитражный суд (CAS) по этому поводу, и решение было вынесено за девять дней до 30 июня, что дало клубу чуть больше недели, чтобы попытаться договориться о продаже.

В поправке ФИФА говорится, что клубы не могут регистрировать игроков по контрактам, ожидающим исполнения до 1 августа, чтобы дать «Шахтеру» больше времени, но, как предполагается, это мало повлияло.

ФИФА настаивает на том, что закон был составлен после консультаций с «основными заинтересованными сторонами в Украине и мировом футболе» и «с целью оказания действенной помощи игрокам, клубам и тренерам, пострадавшим от войны».

Совет директоров сказал Новости Sky SportsТаким образом, решение является результатом ряда различных встреч, в частности, с участием Европейской ассоциации клубов (ECA), независимого органа, который непосредственно представляет футбольные клубы на европейском уровне.

«Решение офиса принято с целью оказания действенной помощи игрокам, клубам и тренерам, пострадавшим от войны в Украине, поскольку положения дают игрокам и тренерам возможность тренироваться, играть и получать зарплату, одновременно защищая украинские клубы и способствуя отъезд легионеров и тренеров из России.

«Любые потенциальные споры, возникающие в связи с решением Бюро, будут рассматриваться соответствующими органами ФИФА в соответствии с применимыми правилами».