Генеральный директор Electronic Arts считает, что NFT и Play-to-Earn являются частью будущего игровой индустрии – Bitcoin News

Electronic Arts (EA), важная компания, ориентированная на игры и развлечения, предоставила проницательные отзывы о важности NFT и игровой модели для зарабатывания денег в своем последнем отчете о прибылях и убытках. Эндрю Уилсон, генеральный директор компании, обратился к этой теме в ответ на многие вопросы бизнес-аналитиков.

Electronic Arts открыта для NFT и Play-to-Earn

Electronic Arts, компания, стоящая за такими франшизами спортивных игр, как FIFA и NBA, оценила важность новых технологий, таких как NFT и модель игры с целью получения прибыли в игровой индустрии. Во время недавнего информационного бюллетеня компании Эндрю Уилсон, генеральный директор Electronic Arts, рекламодатель Несмотря на то, что разговор о NFT и игре с целью получения прибыли был еще очень ранним, его нельзя упускать из виду как важную часть того, что может произойти в отрасли.

Когда его спросили о переговорах о лицензии ФИФА, Уилсон сказал:

Когда мы как бы взаимодействуем с нашими сотнями миллионов футбольных фанатов … они хотят больше способов играть в игре, что выходит за рамки всего лишь 11 на 11 футбольных мячей. Они хотят большего количества цифровых впечатлений вне игры, киберспорта, потребления NFT для спорта в более широком смысле, и они хотят, чтобы мы двигались очень, очень быстро.

Наблюдения Уилсона показывают, что технологии в играх развиваются с невероятной скоростью, поскольку фанаты хотят все больше и больше разделять владение этими виртуальными мирами и опытом, связанным с ними.

В ответ на другой вопрос аналитика Уилсон признал актуальность этих новых тенденций для грядущих инноваций в массовых играх. Мужчина Уилсон:

Разговор об игре с целью получения прибыли или NFT все еще находится на ранней стадии … на каком-то уровне вокруг него много шумихи. Я думаю, что это будет важная часть будущего нашей отрасли, основанной на движении вперед. Но еще рано.

NFT как предметы коллекционирования

NFT имели огромный успех как часть цифровых коллекций, которые привлекают как традиционных коллекционеров, так и новичков в окружающей среде. В отрасли есть примеры того, как это происходит. Один из них является Лучшие кадры НБА Франшиза, которая помогает фанатам сохранить самые запоминающиеся снимки своих любимых игроков и вывести предметы коллекционирования на новый уровень. В мае прошлого года приложение уже перешагнуло отметку в миллион пользователей.

Именно такое участие и побуждает традиционные компании переходить на новые технологии. Electronic Arts не одинока. Ubisoft Он также делает заявления о важности NFT для будущего отрасли и активно инвестирует в такие компании, как Бренды Animoca, которая занимается разработкой игр на основе блокчейн.

Что вы думаете о комментариях генерального директора Electronics Arts о NFT и игре с целью получения прибыли? Расскажите нам в комментариях ниже.

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