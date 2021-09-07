Генеральный директор Tripwire уходит в отставку после того, как поддержал закон штата Техас против абортов

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Джон Гибсон, генеральный директор Tripwire Interactive – студия, стоящая за этим Manateer А также убить землюОн «ушел в отставку» после того, как массовая общественная и внутренняя реакция на его поддержку недавнего решения Техаса лишить женщин основных прав человека.

Техас недавно представил новый закон против абортов, известный как Закон Сената 8. Спорный закон запрещает аборты после шести недель и распространяется до точки, позволяющей частным лицам подавать в суд на лиц, производящих аборт, или на любого человека, подозреваемого в помощи женщине в прерывании беременности. По сути, это создает систему вознаграждений, нацеленную на искателей аборта и применяемую случайными жителями Техаса.

5 сентября Гибсон щебетать:

Гордимся подтверждением # USSupremeCourt закона Техаса, запрещающего аборты детям с сердечным приступом. Как художник, я нечасто говорю о политике. Однако, учитывая, что по другую сторону этой проблемы находится так много аудио-коллег, я почувствовал, что важно зарегистрироваться в качестве разработчика игр в защиту жизни.

Заявление было широко раскритиковано в отрасли.Несколько часов спустя один из основных партнеров Tripwire по разработке, Shipwright Studios, был Он сказал в своем заявлении «Мы не можем с чистой совестью продолжать работать с Tripwire при нынешней структуре руководства. Мы немедленно начнем аннулировать наши существующие контракты».

Комментарии Гибсона также были встречены явным противодействием со стороны Tripwire, который этим вечером «ушел в отставку» со своего поста генерального директора, и компания объявила новости в резком заявлении: «Комментарии, сделанные Джоном Гибсоном, являются его собственными и действительно не отражают ценности Tripwire Interactive. «как компании», и что «в его комментариях игнорируются ценности всей нашей команды, наших партнеров и большей части нашего более широкого сообщества. Наша команда руководителей в Tripwire глубоко сожалеет и едины в наших стремление к быстрым действиям и созданию более позитивной атмосферы ».

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Полный текст заявления Tripwire приведен ниже:

Комментарии, сделанные Джоном Гибсоном, являются его собственным мнением и не отражают комментарии Tripwire Interactive как компании. В его комментариях игнорировались ценности всей нашей команды, наших партнеров и большей части нашего более широкого сообщества. Наша руководящая команда в Tripwire глубоко сожалеет и едины в нашем стремлении к быстрым действиям и созданию более позитивной среды.