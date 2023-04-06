Генри Кавилл снялся в фильме Black Ops о Второй мировой войне.

По книге Дэмиана Льюиса о Второй мировой войне, посвященной спецназу премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, будет снят фильм с его участием. Генри Кавилл («Человек из стали», «Человек из ДЯДЯ»).

Paramount Pictures официально приобрела права на книгу «Непочтительное военное министерство: как воины Черчилля подожгли Европу и породили современные секретные операции», режиссером которой стал Гай Ричи («Большой куш», «Завет»).

Фильм основан на реальной истории операции спецназа Черчилля, известной как Управление специальных операций или SOE, которая, как известно, нарушала правила ведения боевых действий и использовала тактику «не-джентльмен», чтобы переломить ситуацию против нацистов.

«Черчилль поручил директору специальных операций тайно разработать особый тип военного подразделения, которое могло бы действовать по собственной инициативе в глубине вражеских линий», — говорится в сообщении. Описание книги. «Подразделениям будет разрешено убивать, что британское правительство категорически отрицает, и они станут безжалостной силой для противостояния наступающим немцам».

Эйса Гонсалес («Малыш на драйве») сыграет главную роль в фильме, который снимается при содействии Джерри Брукхаймера («Лучший стрелок»). Съемки начались в начале этого года.

Фильм ожидается в 2024 году.

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