Брэндон Уитчер, геополитический аналитик и автор книги «Победа в космосе: как Америка остается сверхдержавой», рассказал Express.co.uk, что Берлин планирует продолжать получать газ из России. Это связано с тем, что Москва предупредила, что «недружественные» страны должны до 31 марта платить за газ в рублях, иначе им грозят перебои с поставками. В то время как председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны отклонить запрос, поскольку это подорвет санкции, Германия, похоже, готова подчиниться требованиям Москвы.
Г-н Вейхерт сказал: «Берлин не заинтересован в том, чтобы быть центром сопротивления России в этой несколько новой холодной войне с Москвой.
«Не только Германия зависит от России (по-прежнему) в плане дешевого и доступного природного газа, но и у Берлина есть планы действовать в качестве стратегического противовеса тому, что он считает нежелательным влиянием США на Европу».
Германия медленнее, чем ее западные коллеги, отправляла смертоносную помощь Украине для борьбы с русскими.
Потом Шульце повернулся и на этой неделе согласился поставить Киеву зенитные танки.
Но г-н Вейхерт не думает, что этот тон продлится долго.
Он сказал Express.co.uk: «Это правда, что Шульц, кажется, изменил свою позицию (немного) и начал поддерживать передачу немецкого оружия Украине, поскольку российское вторжение в Украину продолжалось.
Однако Шульце и его советники никогда не соглашались с Вашингтоном в том, что затяжная война на Украине необходима или желательна.
«Берлин снова притормозит и отступит от своей позиции по переброске критического оружия Украине в надежде, что это поможет снизить напряженность и разрешить российско-украинскую войну мирным путем — все для того, чтобы восстановить поток природного газа в Германию и вернуться к тому, что было до вторжения».
Ранее Германия заявляла, что готова в конечном итоге отказаться от российского газа, утверждая, что немедленный запрет нанесет серьезный ущерб ее экономике.
ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Марсианский вертолет НАСА обнаружил «другие» обломки на Красной планете
Он сказал: «Германия должна осознать — пути назад нет.
Что бы ни происходило в Европе, враждебность России теперь стала фактом жизни, и Германии вскоре придется принять чью-либо сторону.
«Я опасаюсь, что Германия решит попытаться уравновесить Россию и Америку друг с другом — или, что еще хуже, что Берлин в конечном итоге встанет на сторону Москвы в вопросе энергии и потому, что некоторые представители немецкой элиты действительно верят, что Россию можно использовать в качестве надежного партнера в Балансируя против подъема Китая на Востоке.
«Западное противодействие российскому вторжению в Украину сделало это почти невозможным. Однако Шульц будет продолжать расстраивать западный альянс, чем дольше будет затягиваться кризис, потому что он не хочет обострять напряженность».
Г-н Вейхерт опасается, что сближение Берлина с Россией далеко не завершено.
«Еще неизвестно, окажет ли Германия тот эффект, который, по ее мнению, она имеет, замедляя поддержку Западом военных усилий Украины. Между тем, это только начало двурушничества Германии», — сказал он.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».