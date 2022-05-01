Брэндон Уитчер, геополитический аналитик и автор книги «Победа в космосе: как Америка остается сверхдержавой», рассказал Express.co.uk, что Берлин планирует продолжать получать газ из России. Это связано с тем, что Москва предупредила, что «недружественные» страны должны до 31 марта платить за газ в рублях, иначе им грозят перебои с поставками. В то время как председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны отклонить запрос, поскольку это подорвет санкции, Германия, похоже, готова подчиниться требованиям Москвы.

Г-н Вейхерт сказал: «Берлин не заинтересован в том, чтобы быть центром сопротивления России в этой несколько новой холодной войне с Москвой.

«Не только Германия зависит от России (по-прежнему) в плане дешевого и доступного природного газа, но и у Берлина есть планы действовать в качестве стратегического противовеса тому, что он считает нежелательным влиянием США на Европу».

Германия медленнее, чем ее западные коллеги, отправляла смертоносную помощь Украине для борьбы с русскими.

Потом Шульце повернулся и на этой неделе согласился поставить Киеву зенитные танки.

Но г-н Вейхерт не думает, что этот тон продлится долго.