Герой из Unreal Engine 5 Tech Demo, Windwalker Echo, приходит в Fortnite

Epic Games демонстрирует грядущий Unreal Engine 5 с серией впечатляющих технических демонстраций, и теперь главный герой этих демонстраций переходит в Fortnite. Кроме того, похоже, это называется Эхо Ветрохода.

Windwalker Echo – ранее неназванный персонаж, который снимался в различных эпических демонстрациях технологии Unreal Engine 5. Это видео включает технологию Lumen in the Land of Nanite, которая продемонстрировала инструменты освещения и инженерии, а также демоверсию древней технологической долины.

Предоставлено: Epic Games.

Lumen in the Land of Nanite и Valley of the Ancient – игровые технические предложения, хотя мы не планируем создавать игру с участием Windwalker Echo. Но, по крайней мере, с сегодняшнего дня в Fortnite можно будет играть.

Unreal Engine также сотрудничал с командой аниматоров Mold3D Studio над новой анимационной моделью под названием «Slay», которая показывает эхо Windwalker Echo в действии. Посмотрите это ниже.

Unreal Engine 5 в настоящее время доступен в раннем доступе, и разработчики с лицензией Unreal могут бесплатно протестировать и попробовать. Между тем, другие студии уже выстраиваются в очередь для создания своей следующей игры на Unreal Engine 5, в том числе студия Gears The Coalition и, возможно, BioWare для следующей игры Mass Effect, основываясь на недавних списках вакансий.

Fortnite собирается завершить текущее событие главы 2 7-го сезона большим эпилогом под названием Operation: Sky Fire. Разовое мероприятие, которое состоится 12 сентября в 13:00 по тихоокеанскому времени / в 16:00 по восточноевропейскому времени, завершит борьбу с инопланетным вторжением.

Мэтт Ким – редактор новостей IGN.