Герцогиня Кейт играет на пианино на рождественской вечеринке

Герцогиня Кейт удивила королевских зрителей, продемонстрировав свои навыки игры на фортепиано на рождественской вечеринке в пятницу.

Герцогиня Кембриджская присоединилась к Тому Уокеру в исполнении «Для тех, кто не может быть здесь» во время концерта «Вместе на Рождество», транслировавшегося по телевидению в Великобритании. Дуэт был зарегистрирован в Вестминстерском аббатстве в четверг, сообщает Журнал Town and Country.

«Я думал, что это полностью разрушило представление; нелегко прыгнуть за пианино с группой музыкантов, с которыми вы никогда не играли, и записать живые кадры перед камерой, но она полностью позволила этому», — сказала Уолкер журналу. «Это был сумасшедший день для меня — находиться в таком красивом месте и играть вместе с герцогиней со своим оркестром и четвероногими. Я определенно не забуду этого в спешке! Моя мама была в полном ужасе, когда увидела его по телевизору. «

39-летняя Кейт организовала концерт, на котором также выступили Леона Льюис и Элли Гулдинг, чтобы выразить свою благодарность лидерам сообщества Великобритании. В своем вступлении, добавила она, она также хотела «познакомиться с теми, чья борьба, возможно, тоже была менее заметной».

«У нас были такие мрачные времена. Мы видели много проблем, мы потеряли близких. Мы видели, как наши передовые работники подвергались огромному давлению. Кроме того, мы были более эмоциональными и социальными, далекими и изолированными друг от друга. ” «Но я полагаю, что благодаря этому разделению мы также пришли к осознанию того, как сильно мы нуждаемся друг в друге и как доброта и любовь могут принести нам облегчение и утешение в трудные времена».