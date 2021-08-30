Гигантское норвежское газовое месторождение Тролль начинает третью очередь добычи

Флаг Эквинора в Ставангере, Норвегия, 5 декабря 2019 г. REUTERS / Ints Kalnins

OSLO (Reuters). Норвежский оператор Equinor (EQNR.OL) заявил в понедельник, что Норвегия в пятницу начала закачку природного газа из третьей фазы своего морского месторождения Troll, разработка которого продлит срок эксплуатации месторождений после 2050 года.

Норвегия – крупнейший производитель нефти и природного газа в Западной Европе, на долю которого приходится около 22% годового потребления в Европейском Союзе. По данным Equinor, месторождение Тролль является крупнейшим газовым месторождением, обеспечивающим около 8% потребностей Европейского Союза.

«Дальнейшая разработка месторождения Тролль … расширяет возможности Норвегии по обеспечению поставок газа в Европу в ближайшие десятилетия», – говорится в заявлении компании.

Стартап появился на фоне того, что Россия и Германия все еще пытаются преодолеть возражения США против трубопровода «Северный поток – 2», проекта, который долго откладывался, и который вызвал споры о зависимости Европы от российского газа. Подробнее

Эквинор сказал, что извлекаемые объемы третьей фазы Troll, которая будет производить газовую шапку Troll West, оцениваются в 347 миллиардов кубометров газа, или около 2,2 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента.

Первоначальная добыча газа на месторождении Тролль началась в 1995 году, вскоре после этого последовала параллельная фаза добычи нефти.

Эквинор добавил, что за счет повторного использования существующей инфраструктуры, в частности платформы Troll A и перерабатывающего завода Kollsnes, разработка третьей фазы обошлась всего в 8 миллиардов крон (918 миллионов долларов), что намного ниже эквивалентной стоимости за 1 миллиард кубометров на обоих предыдущих этапах.

«Troll Phase 3 – один из самых прибыльных проектов за всю историю Equinor», – сказала она.

Компания сообщила, что средний годовой доход норвежского правительства от последних разработок, как ожидается, составит более 17 миллиардов крон.

Equinor владеет 30,58% акций месторождения, государственная корпорация Petoro – 56%, Royal Dutch Shell (RDSa.L) – 8,10%, TotalEnergies (TTEF.PA) – 3,69% и ConocoPhillips (COP.N) – 1,62%.

(1 доллар = 8,7113 норвежской кроны)

(Отчет: Терри Сольсвик). Редакция Джуладис Фош и Джин Харви

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