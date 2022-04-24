Дмитрий Рогозин, глава российского национального космического агентства «Роскосмос», заявил, что нападение на космический корабль может спровоцировать следующую мировую войну.

«Нужно помнить, что уничтожение иностранного космического корабля означает Третью мировую войну. Это причина войны, в этом нет никаких сомнений», — сказал Рогозин в субботу, используя латинский термин, обозначающий законную причину начала войны.

Глава российского космоса комментировал решение Вашингтона прекратить все испытания противоспутниковых ракет. РТ упомянул.

В понедельник вице-президент Камала Харрис объявила об этом решении, назвав уничтожение спутников во время судебного разбирательства «безрассудным и безответственным» в свете оставленных после него обломков.

Рогозин добавил, что США сейчас «притворяются голубями», проведя все необходимые испытания.

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Он подчеркнул, что «поэтому этот шаг следует рассматривать как пропаганду».

Глава российского аэрокосмического ведомства также утверждал, что американский беспилотный самолет Boeing X-37, находящийся на околоземной орбите, может использоваться для шпионажа и перевозки оружия массового уничтожения.

Он отметил, что предыдущее предложение России и Китая подписать соглашение о запрещении размещения оружия в космическом пространстве встретило «полное молчание» со стороны Вашингтона.

Здесь стоит отметить, что с 1967 года размещение оружия массового уничтожения в космическом пространстве повсеместно запрещено.

В прошлом месяце Роскосмос объявил о прекращении работы над совместными предприятиями с Европой и США и заявил, что вместо этого будет стремиться к сотрудничеству с Китаем.