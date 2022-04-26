Глава МИД России заявил генсеку ООН, что ситуация на Украине стала «катализатором» «большого количества проблем».

На спутниковом снимке видно расширение новых могил на кладбище в Виноградном под Мариуполем, Украина, 29 марта (Maxar Technologies/Reuters)

Третье массовое захоронение обнаружено под Мариуполем, сообщил во вторник украинскому телевидению мэр блокадного юго-восточного города.

Вадим Бойченко сообщил, что помимо массовых захоронений, которые были обнаружены в поселках Мангош и Виноградный, «мы сейчас видим, что есть еще одно кладбище».

На новых спутниковых снимках видно массовое захоронение в поселке Старый Крым, сообщает Telegram-канал городских властей.

В Крымсовете заявили, что на фотографиях запечатлены траншеи, вырытые на территории древнего крымского кладбища.

В совете сказали, что они появились 24 марта после того, как русские заняли село, и их длина составляла от 60 до 70 метров.

К 7 апреля, судя по новым фото, часть траншей была засыпана, сообщили в управе, а площадь захоронения разрослась.

Она добавила, что «24 апреля были зафиксированы новые траншеи. Длина братской могилы увеличилась до более чем 200 метров».

Бойченко обвинил российские силы в привлечении местного населения к массовым захоронениям в обмен на еду.

«что они [the locals] Он сказал нам, что вы должны работать «часы», чтобы получить еду и воду. Сейчас в Мариуполе не хватает гуманитарной помощи, поэтому люди вынуждены это делать».

CNN не может подтвердить информацию города о массовых захоронениях. Радио Свободная Европа (RFE/RL) впервые опубликовало изображения от Planet Labs в понедельник.

CNN просмотрел спутниковые снимки, на которых якобы видны массовые захоронения в Виноградном, но неясно, что могло там произойти, если не считать наземных волнений.

На прошлой неделе украинские официальные лица обнаружили массовые захоронения в Мануше под Мариуполем после публикации спутниковых снимков, собранных и проанализированных Maxar Technologies.

Комментарий о братской могиле в Маньчжурии опубликовал в Telegram в четверг советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко.

Он писал: «В результате длительных поисков и выявления мест массового захоронения погибших мариупольцев мы пришли к факту обустройства и массового захоронения погибших мариупольцев в селе Мангуш».

Андрюшенко, который не находится в Мариуполе, но действовал в качестве информационного центра для получения информации из осажденного города, сказал, что российские войска вырыли несколько братских могил, каждая около 30 метров (около 100 футов) в длину, в Мануше, городе протяженностью около 12 миль ( 20 км) на запад от Мариуполя.

Бойченко подтвердил во вторник, что с начала вторжения погибло около 20 тысяч жителей Мариуполя.

«Ситуация в Мариуполе остается очень сложной», — сказал он. «Вражеские артиллерийские снаряды обстреливают нашу крепость «Азовсталь» — сталелитейный завод, где укрылись украинские военные и мирные жители.

«Внутри находятся женщины и дети. Для начала эвакуации требуется прекращение огня. К сожалению, прекращения огня нет», — сказал Бойченко. «У людей заканчивается еда, почти нет воды для питья. Это гуманитарная катастрофа».