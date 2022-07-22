Глава МИ-6 Ричард Мур заявил, что военные усилия России в Украине «иссякли», так как шпионские способности Путина в Европе сократились вдвое.

Ричард Мур, глава МИ-6, сказал репортеру CNN Джиму Сиото на Форуме безопасности в Аспене, что после вторжения России в Украину в феврале европейские страны выслали «400 северных российских разведчиков, действующих под дипломатическим прикрытием» по всему блоку.

«Мы думаем, что в Великобритании это, возможно, наполовину уменьшило их возможности заниматься шпионажем в пользу России в Европе», — сказал Мур. Он добавил, что в последние месяцы были разоблачены и арестованы ряд «нелегалов» или российских шпионов, которые действуют под глубоким прикрытием и маскируются под обычных гражданских лиц.

Мур также сказал, что, по его мнению, Россия может оказаться «на грани истощения власти» в Украине.

«Я думаю, что, по нашим оценкам, русским будет все труднее обеспечивать людей в ближайшие несколько недель», — сказал он. «Им придется на время остановиться, и это даст украинцам возможность отреагировать», — добавил он.

«Они все еще в приподнятом настроении», — сказал Мур, имея в виду украинцев. Они начинают получать все больше хорошего оружия». Он сказал, что Россия, напротив, в значительной степени потерпела неудачу в своих первоначальных целях по захвату Киева и свержению там правительства, и в основном использует «пушечное мясо» в своих атаках на востоке Украины. На вопрос о том, сделала ли война на Украине Россию «богатой мишенью средой» для Великобритании и ее союзников для вербовки потенциальных активов, Мур сказал только «мы надеемся», что русские в разведывательных и дипломатических службах учтут то, что они наблюдают в Украина» и решить» «ответить режиму», как это сделали многие во время Пражской весны 1968 года. «Наша дверь всегда открыта», — сказал он. Мур также повторил то, что директор ЦРУ Билл Бернс сказал на форуме в среду о президенте России Владимире. здоровье Путина . «Нет никаких доказательств того, что Путин серьезно болен», — сказал он. Бернс заявил на форуме, что Соединенные Штаты считают Путина «очень хорошим здоровьем», несмотря на слухи и предположения о том, что он может быть болен. На вопрос, какие уроки извлек Китай из вторжения России в Украину, особенно когда речь шла о том, попытается ли Пекин вторгнуться на Тайвань, Мур сказал, что пока рано говорить об этом. Но он сказал, что президент Китая Си Цзиньпин наблюдает за конфликтом и за тем, как Соединенные Штаты и Запад реагируют на него «как ястреб». «Я думаю, что это недооценивает решимость и мощь Соединенных Штатов», — сказал Мур. «Это может привести его к просчету… особенно в отношении Тайваня». Однако Мур сказал, что не верит в войну между Китаем и Тайвань Это неизбежно. Мур сказал, что МИ-6 сейчас уделяет Китаю «больше усилий, чем любому другому отдельному вопросу», но «остается несколько непрозрачной системой». READ Навального отправили в жестокую русскую тюрьму «С одной стороны, понять стратегические намерения Си Цзинпина несложно», — сказал Мур, имея в виду заявленное Си Цзиньпином желание доминировать в ключевых технологических областях. «Но если вы выходите за рамки этой стратегии с точки зрения того, как они ее реализуют, как они организованы, как это делается, каковы их тактические намерения и какие возможности они создают, это черный ящик». Однако ясно, что китайцы «помогают русским в Украине, покупая их нефть», сказал Мур. И хотя они были «абсолютно консервативны в отношении военной помощи» России, «я уверен, что они смогут ее предоставить, и им это сойдет с рук», — сказал он. Что касается партнерства между двумя странами, он добавил: «Москва, безусловно, является младшим партнером, а китайцы занимают лидирующие позиции». Мур также говорил о ядерной сделке с Ираном, сказав Скотто, что, хотя он считает, что сделка должна быть возобновлена, «я скептически отношусь к тому, что Верховный лидер пойдет на сделку. Я думаю, что сделка полностью на столе, и европейские державы и администрация очень четко об этом говорит. И я не думаю, что китайцы и русские. «В этом вопросе они заблокируют это. Но я не думаю, что иранцы этого хотят».