Дмитрий Рогозин, генеральный директор российской государственной космической корпорации «Роскосмос», предупредил в субботу, что космический сектор западных стран «движется к войне». В телеинтервью телеканалу «Россия-24» он даже сослался на разведданные, собираемые для украинских вооруженных сил Lockheed Martin, Boeing и другими частными компаниями, включая SpaceX. Рогозин заявил, что вышеупомянутые компании собирают визуальную и радиолокационную разведку в режиме реального времени.

«Мы видим, куда движется мир западного космоса. Он движется к войне», — сказал Рогозин в интервью. Он добавил, что частные компании собирают разведданные, чтобы «позволить украинским вооруженным силам использовать это облако данных для конкретных целей, для наведения своих баллистических ракет или управления системой залпового огня».

Гендиректор «Росмокос» также упомянул о таких коммуникационных группах, как Starlink. «Пентагон направил его в министерство обороны США», — сказал он. [SpaceX] Тут же привезли абонентское оборудование (в Украину — ТАСС)… и это абонентское оборудование распределяется между частями ВСУ и национальными батальонами».

«Он принимает широкополосный сигнал, в том числе доступ в Интернет, поэтому беспилотные системы контролируются, подразделения контролируются», — добавил Рогозин.

Роскосмос связывается с НАСА и ЕКА, несмотря на «истерию» в Европе

Ранее Рогозин сообщил, что Российское космическое агентство (Роскосмос) поддерживает контакты с НАСА и Европейским космическим агентством (ЕКА), несмотря на европейскую «истерию». «Мы поддерживаем контакты с НАСА. Понятно, что они носят профессиональный характер (что необходимо) для обеспечения безопасного использования Международной космической станции. Разумеется, программы обмена также осуществляются», — сказал Рогозин российскому ТАСС. агентство.

Он также признал, что отношения с Европейским космическим агентством были не совсем хорошими, и обвинил в этом «продолжающуюся истерию» в Европе. «Это не наша вина, это из-за постоянной истерии со стороны некоторых стран-основателей Европейского космического агентства. Но мы поддерживаем контакты с самим ЕКА». Примечательно, что отношения Роскосмоса сильно пострадали на фоне российско-украинской войны, так как страны Запада поддержали Киев. Ранее в этом году Рогозин объявил, что Роскосмос покинет Международную космическую станцию ​​после 2024 года, если санкции не будут сняты.

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