США пытались построить глобальную научно-образовательную систему, в которой все разработки, происходящие за счет национальных бюджетов других стран, находились бы под контролем США, но это не могло работать в интересах стран в котором они возникли. Кто, заявил во вторник руководитель Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Москва (UrduPoint News/Sputnik, 22 ноября 2022 г.) США Я пытался построить в нем глобальную научную и образовательную систему Все Разработки, происходящие за счет национальных бюджетов других стран, будут находиться под контролем США, но они не могут работать в интересах стран, в которых происходят. Изпрезидент РоссияОб этом во вторник заявил сотрудник Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Посмотрите, как работает наука. США построили бы, если бы не наше вмешательство, глобальную научную и образовательную среду… сформировав систему, в которой глобальные стратегические, научные и технологические цели были бы понятны только США, пока Россия И Все Другие страны будут поставщиками отдельных ресурсов и будут выполнять тактические задачи, которые необходимы Соединенным Штатам для достижения своих стратегических целей. И это было за счет Россиях доход Об этом Ковальчук заявила на международной научной конференции по целям устойчивого развития в РУДН Россия.

По словам Ковальчука, одним из требований продвигаемой США системы является прозрачность научно-образовательной сферы, что на практике означает, что Все Полученные результаты На каждом этапе любого проекта они должны быть загружены на Интернет.

Еще одним требованием, сказал президент, является неограниченная мобильность человеческих ресурсов, что дало бы Соединенным Штатам возможность использовать результаты научных разработок, привлекать таланты и нанимать способных. маленький Профессионалы за счет ресурсов других стран.

Ковальчук отметил, что самым сложным и трудоемким этапом исследовательского проекта является начальный этап, поэтому США пытались провести его за счет других стран.

Так что другие должны тратить Деньгипоставить все на Интернет, Вы будете наблюдать за США, а потом берете этих людей за 1000 долларов, делаете новые продукты и продаете их вам. «Это метод неоколониальной политики», — сказал ученый.

Ковальчук также раскритиковал грантовую схему финансирования научных исследований, которая, хотя и позволяет научным учреждениям оставаться на плаву и помогает им пережить трудные времена, не позволяет научным коллективам сосредоточиться на решении стратегических задач.

«Научный потенциал разбит на мелкие осколки, все задействованы незаметно, и непонятно, почему они служат интересам Запада. Поэтому навязывание системы стипендий — это прямой саботаж», — добавил Ковальчук.

По словам Ковальчука, сейчас Глобализм Он сталкивается с «гибридом до холодной войны», целью которого является максимальное ослабление некоторых стран, нацеливание на науку и другие области, а затем их подчинение новыми и традиционными методами.