Главный республиканец в Сенате США заявил, что Байден «двигается в правильном направлении» в отношении Украины

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Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл, часто критикующий президента Джо Байдена, заявил во вторник, что видит «обнадеживающие» признаки со стороны администрации в отношении ее подхода к сдерживанию дальнейшей российской агрессии в отношении Украины.

МакКоннелл сказал, что теперь Байден, похоже, придерживается правильного подхода к Украине после встречи на выходных со своей службой безопасности в Кэмп-Дэвиде. На прошлой неделе МакКоннелл сказал, что Байден «демонстрировал пассивность и слабость» в этом вопросе.

«То, что я слышал с тех пор, обнадеживает, что они готовы предпринять шаги до вторжения, а не после», — сказал Макконнелл на пресс-конференции во Франкфурте, штат Кентукки.

«Мне кажется, что администрация движется в правильном направлении», — добавил он.

Россия сосредоточила около 100 000 военнослужащих у границы с Украиной, вызвав тревогу на Западе, что Москва готовится к новому военному нападению после вторжения в Крым в 2014 году.

В понедельник НАТО заявило, что переводит войска в боевую готовность и укрепляет Восточную Европу дополнительными кораблями и истребителями. Соединенные Штаты также заявили, что около 8500 американских военнослужащих приведены в состояние повышенной боевой готовности и могут быть переброшены в регион.

Макконнелл призвал к немедленному вводу войск НАТО в Польшу, Румынию и страны Балтии, а также к отправке на Украину противотанковых и зенитных средств.

Республиканец из Кентукки входит в число членов партии, которые выступают за жесткую линию в отношении президента России Владимира Путина, в то время как консервативные комментаторы, такие как ведущий Fox News Такер Карлсон, ставят под сомнение необходимость того, чтобы Соединенные Штаты заняли чью-либо сторону.

«В мой офис сейчас звонят люди, которые говорят, что смотрят Такера Карлсона и расстроены тем, что мы не поддерживаем Россию в ее угрозах вторжения на Украину, и которые хотят, чтобы я поддерживал «разумную» позицию России», — заявил представитель Демократической партии США Том. Малиновский написал в Twitter в понедельник.