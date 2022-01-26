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Главный республиканец в Сенате США заявил, что Байден «двигается в правильном направлении» в отношении Украины

26 января, 2022
Boleslava Sokolova

ФОТО НА ФАЙЛ: Лидер меньшинства в Сенате США Митч МакКоннелл (R-KY) беседует с репортером возле своего офиса в Капитолии США в Вашингтоне, США, 18 января 2022 года.

REUTERS/Элизабет Франц/Фото из файла