Главы МИД США и Китая проводят первые с октября личные переговоры

НУСА-ДУА, Индонезия (Рейтер) — Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И встретились в субботу для своих первых личных переговоров с октября после участия в саммите G20, на котором американский дипломат возглавил усилия по оказанию давления на Россию. Из-за войны на Украине.

Официальные лица США говорят, что встреча Блинкена с Ваном на Бали, Индонезия, включая утреннюю беседу и рабочий обед, направлена ​​на то, чтобы сохранить стабильность сложных отношений США с Китаем и предотвратить их непреднамеренное перерастание в конфликт. Читать далее

«Нет альтернативы дипломатии лицом к лицу», — сказал Блинкен журналистам в начале встречи.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

«Мы очень рассчитываем на плодотворный и конструктивный диалог», — сказал он.

Ожидается, что Блинкен повторит свои предупреждения Китаю не поддерживать войну России в Украине, и обе стороны обсудят спорные вопросы, связанные с Тайванем, обширными претензиями Китая в Южно-Китайском море, расширением его влияния в Тихом океане, правами человека и торговлей. тарифы.

Тем не менее, обе стороны разделяют заинтересованность в поддержании стабильности отношений, и Блинкен и официальные лица США говорят, что президент Джо Байден и председатель Китая Си Цзиньпин, как ожидается, снова выступят в ближайшие недели, что, вероятно, будет рассмотрено на субботней встрече.

«Китай и США — две крупные страны, поэтому между двумя странами необходимо поддерживать нормальные обмены», — сказал Ван журналистам.

«В то же время нам необходимо вести совместные переговоры, чтобы эти отношения продолжали развиваться в правильном направлении», — сказал Ван.

Дэниел Рассел, старший дипломат США по Восточной Азии при бывшем президенте Бараке Обаме, который имеет тесные контакты с официальными лицами администрации Байдена, сказал, что, по его мнению, основной целью встречи будет изучение возможности личной встречи между Байденом и Си. Впервые в качестве лидеров, возможно, в кулуарах саммита G-20 на Бали в ноябре.

Соединенные Штаты называют Китай своим главным стратегическим соперником и опасаются, что однажды он может попытаться получить контроль над самоуправляемым демократическим островом Тайвань, подобно тому как Россия напала на Украину.

Высокопоставленный американский дипломат по Восточной Азии Дэниел Креттенбринк заявил во вторник, что ожидает «откровенного» обмена мнениями с Ван, и сказал, что это будет еще одна возможность «сообщить о наших ожиданиях относительно того, что мы ожидаем от Китая, и чего не следует делать в контексте Украины».

Незадолго до российского вторжения в Украину 24 февраля Пекин и Москва объявили о «безграничном» партнерстве. Но официальные лица США заявили, что не видят, чтобы Китай уклонялся от жестких санкций США против России или поставлял ей военную технику.

Однако Китай отказался осудить действия России и раскритиковал радикальные санкции.

Официальные лица США предупредили о последствиях, в том числе о санкциях, если Китай начнет оказывать материальную поддержку военным усилиям России, которые он называет «специальной военной операцией» по ослаблению украинских вооруженных сил, хотя Киев и отвергает это как захват земель в имперском стиле. .

Несмотря на стратегическое соперничество, две крупнейшие экономики мира остаются основными торговыми партнерами, и Байден рассматривает возможность отмены тарифов на ряд китайских товаров, чтобы сдержать рост инфляции в США в преддверии ноябрьских промежуточных выборов с прицелом на контроль Конгресса. Читать далее

(Эта история была перефразирована, чтобы отредактировать заголовок, чтобы показать первые личные разговоры)

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Дополнительный репортаж Райана Ву в Пекине. Автор Эд Дэвис. Монтаж: Кристиан Шмолингер, Роберт Персель

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.