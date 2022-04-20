Глобальные экономические перспективы ухудшаются, поскольку войны и эпидемии отбрасывают свои тени

«Спрос будет и должен быть ограничен за счет отмены денежных средств», — сказала она. «И это стало очень очевидным в последние месяцы».

Она добавила, что помимо войны, эпидемии и роста процентных ставок, Китай столкнулся со спадом в сфере недвижимости, а на бразильскую экономику могут повлиять политические потрясения, связанные с предстоящими выборами.

Новые данные показывают, что экономический рост Китая и розничные продажи замедляются, поскольку правительство вводит масштабные ограничения, чтобы остановить коронавирус. По данным экономической исследовательской фирмы Gavekal Dragonomics, к 11 апреля 87 из 100 крупнейших городов Китая ввели ограничения на передвижение.

Ограничения вновь нарушают глобальные цепочки поставок электроники, автозапчастей и других товаров, а также препятствуют импорту Китаем нефти, продуктов питания и потребительских товаров. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, и снижение спроса в этой стране привело к тому, что на прошлой неделе Международное энергетическое агентство понизило свой прогноз роста спроса на нефть в этом году до 1,9 млн баррелей в сутки с 5,6 млн баррелей в сутки в прошлом году.

Российское вторжение в Украину и санкции, введенные для наказания Москвы, также угрожают подтолкнуть европейскую экономику к рецессии. На прошлой неделе прогнозисты крупнейших экономических институтов Германии ожидал Полный европейский запрет на импорт энергоносителей из России приведет к сокращению производства в Германии на 2,2 процента в следующем году и поднимет инфляцию до 7,3 процента, что является рекордом для послевоенной Германии.

В этом году также ожидается замедление роста мировой торговли. Всемирная торговая организация ожидает Мировой объем торговли товарами вырастет в этом году на 3 процента по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,7 процента. В зависимости от того, как будут развиваться пандемия и война, рост торговли может составить от 0,5% до 5,5%, заявил на пресс-конференции в прошлый вторник генеральный директор организации Нгози Оконджо-Ивеала.

Группа ожидает, что рост мировой торговли восстановится до 3,4 процента в следующем году, хотя эти оценки также могут быть изменены.