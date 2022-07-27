World

Гнев после «чисто нацистской» речи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана | Новости

27 июля, 2022
Toma Kulikov

Орбана подвергли резкой критике за то, что он выступил против создания «народов смешанной расы».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был обвинен его окружением в «нацистской» риторике после выступления на выходных против создания «народов смешанной расы».

Давний советник премьер-министра, социолог Жужа Хегедус, во вторник вручила заявление об отставке, в котором она назвала слова Орбана «достойными Геббельса» — имея в виду нацистского политика, который был адвокатом при Адольфе Гитлере.

В письме, увиденном HVG, Хегедюш, чьи родители пережили венгерский Холокост, описал речь как «чисто нацистский текст».

«Твоя способность произносить откровенно расистскую речь даже в страшном сне не придет мне в голову», — написала она.

Обеспокоенность выразили и представители еврейской общины. Международный комитет Освенцима во вторник назвал речь «глупой и опасной» и призвал Европейский союз «дать понять миру, что у г-на Орбана нет будущего в Европе».

В заявлении, направленном Agence France-Presse, вице-президент организации Кристоф Хёбнер сказал, что письмо напомнило пережившим Холокост «темные времена их изоляции и преследований».

Хюбнер специально призвал канцлера Австрии Карла Нахаммера занять позицию, когда он принимает Орбана с официальным визитом в Вене в четверг.

Федерация венгерских еврейских общин заявила, что ее президент Андраш Хесслер попросил о встрече с Орбаном.

«Основываясь на нашем историческом опыте и семейных историях, живущих с нами, важно возвысить свой голос против выражений в венгерской общественной жизни, которые склонны к непониманию», — заявила группа.

‘неприемлемо’

Более полумиллиона венгерских евреев систематически уничтожались во время нацистского Холокоста во время Второй мировой войны. Сегодня в Венгрии проживает от 75 000 до 100 000 евреев, большинство из них в столице Будапеште.

Главный раввин Венгрии Роберт Фролих написал на своей странице в Facebook: «На двух ногах он работает, разговаривает и иногда думает, что на этой планете есть только одна раса: Homo sapiens sapiens».

READ  Белый дом отключил на карте видеотрансляцию тайваньского чиновника: репортаж

Богдан Ауреску, министр иностранных дел Румынии, члена ЕС, назвал «идеи» Орбана «неприемлемыми».

Представитель Еврокомиссии Эрик Маммер отказался конкретно комментировать заявление, но сказал, что «ЕС имеет определенный ряд ценностей, изложенных в договорах, и проводит политику в соответствии с этими ценностями и этими статьями договоров».

Орбан, выступавший с речью в субботу в Румынии, сказал, что международные левые в Западной Европе «используют обман, идеологическую уловку: заявляют — их утверждение — что Европа по своей природе населена людьми смешанной расы».

«Мы не хотим становиться людьми смешанной расы», — сказал он. Он также намекнул на газовые камеры нацистского режима Германии, когда раскритиковал план Брюсселя по сокращению спроса на газ в Европе на 15%.

По словам экспертов, Орбан делал подобные заявления и в прошлом, но без использования венгерского термина «раса».

Представитель правительства Золтан Ковач преуменьшил заявление Орбана, заявив, что оно было «неправильно истолковано» теми, кто «явно не понимает разницы между смешением разных этнических групп, возникших в иудео-христианской культурной сфере, и смешением народов из разных цивилизаций». .»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.