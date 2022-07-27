Гнев после «чисто нацистской» речи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана | Новости

Орбана подвергли резкой критике за то, что он выступил против создания «народов смешанной расы».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был обвинен его окружением в «нацистской» риторике после выступления на выходных против создания «народов смешанной расы».

Давний советник премьер-министра, социолог Жужа Хегедус, во вторник вручила заявление об отставке, в котором она назвала слова Орбана «достойными Геббельса» — имея в виду нацистского политика, который был адвокатом при Адольфе Гитлере.

В письме, увиденном HVG, Хегедюш, чьи родители пережили венгерский Холокост, описал речь как «чисто нацистский текст».

«Твоя способность произносить откровенно расистскую речь даже в страшном сне не придет мне в голову», — написала она.

Обеспокоенность выразили и представители еврейской общины. Международный комитет Освенцима во вторник назвал речь «глупой и опасной» и призвал Европейский союз «дать понять миру, что у г-на Орбана нет будущего в Европе».

В заявлении, направленном Agence France-Presse, вице-президент организации Кристоф Хёбнер сказал, что письмо напомнило пережившим Холокост «темные времена их изоляции и преследований».

Хюбнер специально призвал канцлера Австрии Карла Нахаммера занять позицию, когда он принимает Орбана с официальным визитом в Вене в четверг.

Федерация венгерских еврейских общин заявила, что ее президент Андраш Хесслер попросил о встрече с Орбаном.

«Основываясь на нашем историческом опыте и семейных историях, живущих с нами, важно возвысить свой голос против выражений в венгерской общественной жизни, которые склонны к непониманию», — заявила группа.

‘неприемлемо’

Более полумиллиона венгерских евреев систематически уничтожались во время нацистского Холокоста во время Второй мировой войны. Сегодня в Венгрии проживает от 75 000 до 100 000 евреев, большинство из них в столице Будапеште.

Главный раввин Венгрии Роберт Фролих написал на своей странице в Facebook: «На двух ногах он работает, разговаривает и иногда думает, что на этой планете есть только одна раса: Homo sapiens sapiens».

Богдан Ауреску, министр иностранных дел Румынии, члена ЕС, назвал «идеи» Орбана «неприемлемыми».

Представитель Еврокомиссии Эрик Маммер отказался конкретно комментировать заявление, но сказал, что «ЕС имеет определенный ряд ценностей, изложенных в договорах, и проводит политику в соответствии с этими ценностями и этими статьями договоров».

Орбан, выступавший с речью в субботу в Румынии, сказал, что международные левые в Западной Европе «используют обман, идеологическую уловку: заявляют — их утверждение — что Европа по своей природе населена людьми смешанной расы».

«Мы не хотим становиться людьми смешанной расы», — сказал он. Он также намекнул на газовые камеры нацистского режима Германии, когда раскритиковал план Брюсселя по сокращению спроса на газ в Европе на 15%.

По словам экспертов, Орбан делал подобные заявления и в прошлом, но без использования венгерского термина «раса».

Представитель правительства Золтан Ковач преуменьшил заявление Орбана, заявив, что оно было «неправильно истолковано» теми, кто «явно не понимает разницы между смешением разных этнических групп, возникших в иудео-христианской культурной сфере, и смешением народов из разных цивилизаций». .»