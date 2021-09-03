Говорят, что в этом году Amazon запустит собственные телевизоры в США.

Если вы покупаете электронику в Киберпонедельник в этом году, ваш выбор может включать телевизоры марки Amazon. в соответствии с изнутриГигант электронной коммерции планирует запустить свои телевизоры в США уже в октябре, как раз к сезону праздничных покупок. Сообщается, что проект находился в разработке почти два года командами из Amazon Devices и Lab126, отдела исследований и разработок, отвечающего за разработку продуктов компании, в том числе: зажигать и звуковое эхо Усилители.

изнутри Однако он говорит, что модели, запуск которых ожидается в октябре, были разработаны и изготовлены третьими сторонами, такими как TCL. Похоже, что внутренняя команда Amazon работает над отдельным телевизором, хотя неясно, будет ли он также выпущен в США в ближайшие месяцы. Для телевизоров сторонних производителей изнутри Он говорит, что они будут работать на Alexa, как и следовало ожидать от устройств под брендом Amazon. Однако в сообщении не говорится, будут ли они также использовать программное обеспечение Fire TV.

Amazon уже продает телевизоры Fire, но по-прежнему носит товарные знаки своих производителей. Предстоящие телевизоры будут носить бренд Amazon, даже если они будут производиться сторонними компаниями, подобно телевизорам AmazonBasics, продаваемым гигантом электронной коммерции в Индии. Если вы помните, компания грудь В прошлом году 55-дюймовые и 50-дюймовые модели продавались в стране под брендом AmazonBasics. Модели, запланированные к выпуску в США, будут иметь размер от 55 до 75 дюймов, хотя нам придется подождать, чтобы получить дополнительную информацию, чтобы узнать, являются ли они также более дешевыми моделями, такими как телевизоры, выпущенные в Индии.